Soluzioni per la definizione *La formica tagliafoglie* per le parole crociate e altri giochi enigmistici come CodyCross. Le risposte per i cruciverba che iniziano con le lettere A, AT.Le formiche tagliafoglie devono il loro nome alle loro prodezze erculee: tagliano le foglie con le mandibole e ne trasportano grandi frammenti, come bandiere verdi molto più grandi delle loro stesse dimensioni, per lunghe distanze verso le colonie. Lì, sminuzzano queste foglie per alimentare le coltivazioni sotterranee di funghi.Dieta: le formiche tagliafoglie tagliano pezzetti di foglie ma non per mangiarle. Infatti, le foglie vengono portate nel formicaio e usate per allevare dei funghi di cui si nutrono. Una formica tagliafoglie recupera in genere foglie, fiori ed erba e può trasportare fino a venti volte il suo peso.