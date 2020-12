Di seguito troverai la risposta per la definizione di: Architetto toscano del '400 , per risolvere cruciverba e altri giochi di enigmistica come CodyCross .

Architetto toscano del '400 Soluzione: filarete.

Giuliano da Maiano, il noto architetto del 400: ecco la sua vita e le sue opere Giuliano da Maiano, noto architetto toscano, fu anche scultore, intarsiatore ed ingegnere militare. Nel capoluogo toscano ebbe modo di realizzare diverse decorazioni e sculture a Palazzo Antinori, Palazzo Vecchio e Palazzo Pazzi. Giuliano architetto del 400 La sua attività lavorativa la condivise in gran parte con il fratello con il quale nel 1480 terminò il tabernacolo del Duomo di Prato.