Come per il resto della nazione, i suoi abitanti sono azeri e nella sola Baku si concentra circa un quinto dell’intera popolazione nazionale. Agli azeri fa riferimento anche una particolare varietà linguistica turca, parlata al confine tra l’Asia centrale, l’Europa orientale e il Medio Oriente.Tutte le soluzioni per "Gli Abitanti Di Baku" per cruciverba e parole crociate. La parola più votata ha 5 lettere e inizia con AAllora Baku era una piccola città con una popolazione di circa 7.000 abitanti. La popolazione è aumentata da circa 13.000 persone nel 1860 a 112.000 nel 1897 e a 215.000 nel 1913, e così Baku diventò la città più grande nella regione del Caucaso. Etnie e minoranze straniere