Di seguito troverai la risposta per la definizione di: In acustica è detto anche riverberazione , per risolvere cruciverba e altri giochi di enigmistica come CodyCross .

In fisica e acustica il riverbero, è un fenomeno acustico legato alla riflessione dell'onda sonora da parte di un ostacolo posto davanti alla fonte sonora. Il riverbero ha aspetti negativi, come il rischio di mascheramento delle sillabe del parlato o del fraseggio musicale, e positivi, come il rinforzo dell'intensità della sorgente, a seconda della ricombinazione in fase e o controfase dell'onda riflessa con quella emessa dalla sorgente.Esiste tuttavia un punto in cui la densità dell’energia del campo diretto uguaglia quella del campo riverberante. Tale punto è posto ad una determinata distanza dalla sorgente, denominata distanza critica (rcrit), la quale è calcolata secondo la seguente: . Determinare il valore della distanza critica è utile per verificare se, in un determinato punto, prevale il contributo del campo ...Abbiamo visto in altre pagine di questo sito che il così detto Tempo di Riverberazione (o Riverbero) di norma denominato anche T60, è il parametro che definisce la qualità della risposta acustica di un ambiente ed è espresso in secondi.