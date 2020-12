Di seguito troverai la risposta per la definizione di: L'autore di 2Don Giovanni in Sicilia" e di "Paolo il Caldo", per risolvere cruciverba e altri giochi di enigmistica come CodyCross.



Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.



Soluzione: Vitaliano Brancati