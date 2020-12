THE MUSIC LOCKER: il Night Club underground apre a breve a Los Santos Est

GRANDE INAUGURAZIONE

Forse avrai notato i lavori in corso al Diamond: se apri bene le orecchie, riuscirai a sentire un battito incessante, come il grido soffocato di una batteria che tiene il tempo. Finalmente, il migliore night club di Los Santos sta per aprire al pubblico.

UN NUOVO MODO DI FARE FESTA

The Music Locker è underground di nome e di fatto. Si trova proprio sotto al Casinò e Resort Diamond, e ospiterà una serie di DJ di fama mondiale. Goditi qualche cocktail, scegli un partner e balla tutta la notte: The Music Locker è il posto giusto, grazie a effetti incredibili e a un suono impeccabile pronto a inebriarti con i suoi bassi potentissimi.

ARTISTI DI FAMA MONDIALE

Moodymann, una leggenda di Detroit, inaugurerà il night club a suon di motor city soul, techno e disco, supportato dai suoi ballerini. La stagione proseguirà con il gruppo berlinese Keinemusik, che farà viaggiare il pubblico con le colonne sonore delle migliori feste in spiaggia e delle notti più folli d’Europa. Palms Trax, invece, porterà al The Music Locker della cara vecchia house vecchio stampo, gli stili più esotici della disco e le novità dell’underground made in UK: lo aspettiamo più avanti in questo mese.

TRATTAMENTO SPECIALE PER I VIP

The Music Locker sarà aperto a tutti, ma i proprietari di un attico nel Diamond avranno accesso esclusivo al servizio ai tavoli nella sezione VIP del night club. Preparati a condividere il tavolo con i membri dell’élite di Los Santos e a rovesciare cocktail sulle loro scarpe di lusso. Se vuoi prenderti una pausa dall’atmosfera di Los Santos e sperimentare una location più esotica, passa dal The Music Locker la prossima volta che capiti in città.

Resta sintonizzato nei prossimi giorni per altre notizie da Los Santos: il più grande aggiornamento musicale dal lancio porterà nuove stazioni radio, nuovi DJ e nuove canzoni per le stazioni radio già esistenti.