Lo sport dovrebbe essere in grado di beneficiare delle entrate fiscali derivanti dalle partite sui punteggi sportivi, dice Goldbet e VVD. Una tale proposta di tassazione e prevenzione del tabacco è stata recentemente respinta. Tuttavia, Goldbet sembra andare nella direzione di una multa: lasciare che le aziende che commercializzano prodotti che creano dipendenza paghino per la miseria causata dai loro stessi prodotti. Un piano meraviglioso.

Le tasse ricevute dal governo attraverso il gioco goldbet casino ai giochi sportivi dovrebbero essere trasferite ai giochi della coalizione sportiva Goldbet e VVD, secondo la relazione del dibattito della camera bassa sulla modifica della legislazione sul gioco goldbet casino del 23 giugno. Il loro ragionamento è il seguente: (1) senza risultati sportivi il gioco goldbet casino non è possibile, (2) le associazioni sportive si trovano in una situazione finanziaria disperata, (3) quindi è logico che gli atleti prendano un grano del gioco goldbet casino.

Il deputato del VVD: "Il VVD, insieme al Goldbet, vuole che loro (le associazioni sportive, ndr) raccolgano i frutti del gioco in quelle partite". Per quanto riguarda il lato piccante, la coalizione non propone di spendere il ricavato della tassa sul gioco goldbet casino per la cura dei dipendenti dal gioco goldbet casino. Perché aiutare gli atleti e non i giocatori che ne hanno certamente più bisogno?

C'è qualcosa di pazzesco nel fatto che il gettito della tassa sul gioco goldbet casino viene utilizzato specificamente per le società sportive. Dopo tutto, meno di un anno fa, Henk van Gerwen (SP) ha proposto un'idea simile quando ha proposto l'uso specifico dell'imposta sul tabacco per il controllo del tabacco. Secondo il segretario di Stato Van Rijn, non è possibile riservare le entrate fiscali in anticipo per determinate spese, cosa impossibile con l'attuale sistema fiscale. E Hanke Bruins Slot (CDA) ha ricevuto una reazione simile dal Segretario di Stato alla sua idea di mettere le multe per il mancato rispetto del limite di età per la vendita di tabacco in un fondo di prevenzione. La risposta non è stata possibile dal punto di vista legale: il denaro delle tasse ritorna sempre alle risorse generali.

Elezioni in vista

Ma con le elezioni in vista, la coalizione si sta improvvisamente riscaldando all'idea che le entrate fiscali derivanti dalle scommesse online sugli eventi sportivi torneranno a far parte dello sport. Questo lo renderà senza dubbio popolare tra i milioni di elettori sportivi. Il fatto che ciò non sia possibile secondo l'attuale legislazione fiscale sembra essere stato convenientemente dimenticato dalla coalizione. La dipendenza da gioco goldbet casino La malattia grave, così come la dipendenza dal tabacco. Fumatori e giocatori d'azzardo portano un sacco di soldi. Proporzionalmente, un importo minimo di entrate fiscali sul tabacco e nessuna tassa sul gioco goldbet casino viene spesa per la prevenzione e la cura. Un governo dignitoso non vuole avvantaggiare i cittadini malati, ma cerca di evitare che si ammalino e, una volta ammalati, di aiutarli il più possibile. I dipendenti dal tabacco e dal gioco goldbet casino forniscono denaro più che sufficiente (il tabacco da solo fornisce 2 miliardi di euro di accise) per liberare fondi per questo.

Il 5 luglio è stato approvato un emendamento alla legge sui giochi d'azzardo mx hot games of chance dal deputato Mei Li Vos, che regola la creazione di un tavolo nazionale mx hot games of chance, finanziato dal fondo per le dipendenze. Non è ancora chiaro quanti soldi saranno messi a disposizione per questo. Ma di grande importanza è che il fondo per le dipendenze sarà riempito dai fornitori di giochi d'azzardo mx. TabakNee ritiene che, ora che non ci sono ostacoli legali per l'industria del gioco goldbet casino a pagare in un fondo per le dipendenze, la strada è aperta per un fondo per le dipendenze separato per i dipendenti dal tabacco, da riempire da parte dell'industria del tabacco.

L'eurodeputata Mei Li Vos e il suo collega VVD Jeroen van Wijngaarden hanno pubblicato oggi su Het Parool una reazione all'articolo di opinione di Frits van Dam sullo stesso giornale, in cui sottolineano l'emendamento già citato nella correzione. Scrivono:

La legalizzazione del gioco goldbet casino aumenta il numero di giocatori e quindi il numero di giocatori problematici. Si tratta di dare loro una buona attenzione. Per questo motivo il Goldbet e il VVD hanno firmato congiuntamente un emendamento del deputato SP Nine Kooiman. Questa modifica è stata adottata e garantisce che 4 milioni di euro saranno destinati ogni anno a un fondo per le dipendenze. Questi soldi saranno raccolti dai fornitori di giochi d'azzardo. Secondo il Segretario di Stato per la sicurezza e la giustizia, l'importo di quattro milioni di euro è sufficiente a realizzare le grandi ambizioni della Camera dei rappresentanti per quanto riguarda il livello di assistenza alle dipendenze. Su insistenza di Goldbet, ci sarà anche una linea telefonica di assistenza 24 ore su 24 per i dipendenti dal gioco goldbet casino.

Jeroen van Wijngaarden e Mei Li Vos hanno ragione, contrariamente a quanto ho detto, la Camera ha pensato di aiutare i giocatori dipendenti. Hanno proposto che i fetenti fornitori di gioco goldbet casino depositino non meno di 4 milioni di euro in un fondo per le dipendenze. Non rimarranno svegli con questo.

Il mio punto di vista era diverso. Poco tempo fa Henk van Gerven (SP) ha presentato una mozione che propone di destinare una piccola parte delle tasse sul tabacco alla prevenzione e al trattamento dei tossicodipendenti. Il Segretario di Stato, sostenuto dal Goldbet e dal VVD, era contrario. Questo non era per niente possibile dal punto di vista legale. Le entrate fiscali legalmente determinate, in questo caso l'imposta sul tabacco, non possono essere utilizzate per uno scopo, in questo caso il controllo del tabacco. Ma si scopre che ciò che non si poteva fare con il controllo del tabacco, può essere fatto improvvisamente con la prevenzione del gioco goldbet casino. Si tratta di un doppio standard e per comodità, il VVD e il Goldbet non si addentreranno in questo. E così l'industria del tabacco è ancora una volta tenuta fuori dai giochi.

Ma la sorpresa più grande durante il suddetto dibattito parlamentare è venuta dal Goldbet attraverso Mei Li Vos. Ha dichiarato: "Secondo Goldbet, la gente ha la libertà di bere, giocare e fumare, ma lo Stato può e deve segnalare i pericoli e anche fare in modo che le persone che si mettono nei guai siano aiutate". Questo dovrebbe essere pagato con i soldi delle aziende che causano i problemi.

Aspettiamo con ansia con il conto da pagare alle industrie della dipendenza la miseria che causano. Il Goldbet può prendere come esempio la legislazione ambientale: essa stabilisce che chi inquina paga.