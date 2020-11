THE CREW 2: DLC GRATUITO DISPONIBILE

La nuova stagione di The Crew 2 introduce una nuova modalità di gioco e molte novità, tra cui veicoli esclusivi, eventi a tema e molto altro.

Ubisoft annuncia che L’Inseguimento, il primo episodio del nuovo aggiornamento di Ubisoft per il suo celebre gioco di guida open world The Crew 2, è ora disponibile per PlayStation 4, la famiglia di dispositivi Xbox One, tra cui Xbox One X, Windows PC e Stadia.

Il terzo anno di supporto di The Crew 2 introduce un nuovo sistema stagionale, incentrato su una nuova società presente nel gioco, la Motorflix, un produttore televisivo noto per aver dato vita ad alcuni dei migliori film d’azione basati sui motori. I giocatori saranno reclutati per interpretare il ruolo dei protagonisti in diverse serie TV con episodi stagionali a tema.

Ogni stagione dura 4 mesi ed è composta da 2 episodi di due mesi ciascuno. Durante il primo episodio, L’Inseguimento, i giocatori interpreteranno un pilota scelto di un’unità di intercettazione della Vault Corp, una banca privata. Il suo obiettivo è chiaro: fermare i criminali prima che fuggano dalla città.

L’arrivo di Motorflix introduce anche altri modi per sbloccare i contenuti attraverso una nuova funzionalità: il Motorpass. Il Motorpass è un nuovo sistema di ricompense opzionali e multilivello in cui i giocatori potranno progredire completando le sfide giornaliere e stagionali. Ogni episodio avrà un suo Motorpass, formato da 50 livelli che offriranno sia ricompense gratuite che premium, tra cui alcuni veicoli esclusivi. Per sbloccare le ricompense premium, i giocatori devono acquistare il Motorpass Premium per 80.000 Crediti Crew.

Nei suoi due episodi, la Stagione 1 di The Crew 2 continuerà a rilasciare nuovi veicoli, come la Chevrolet C8 Stingray 2020 o la Lamborghini Veneno Interception Unit 2013. In questa stagione, i giocatori potranno guadagnare o acquistare un totale di ben 28 nuovi veicoli. Inoltre, ogni episodio porterà nuovi eventi a tema, che caratterizzeranno lo scenario e la musica per gli scontri con nuovi avversari. Nell’Episodio 1: L’Inseguimento, i giocatori potranno divertirsi con quattro nuovi eventi speciali che consentiranno di sbloccare ricompense esclusive oltre a una nuova modalità di gioco, in cui dovranno eliminare i veicoli nemici, da soli o in cooperativa.

Per espandere la sua straordinaria line-up di veicoli, la Motornation introdurrà anche un nuovo e speciale brand, chiamato “Creators”, con l’obiettivo di aggiungere un nuovo veicolo per ogni stagione, tutti realizzati da fantastici grafici e progettisti 3D. Il primo artista a creare un veicolo esclusivo per The Crew 2 è Khyzyl Saleem, un abile grafico 3D britannico che ha realizzato il veicolo boss dei criminali in L’Inseguimento, il K.S. Masked Leader 2020.

Per tutte le ultime novità su The Crew e gli altri giochi Ubisoft, visita news.ubisoft.com.