Rai 2, ll Collegio : Boom di ascolti per la quinta puntata

Nella quinta puntata:?Andrea Di Piero?? il miglior alunno della settimana.?E intanto, arriva al Collegio la supplente di Raina, la professoressa?Roberta Barbiero.?

Continua il viaggio nel tempo per i 22 studenti del ?Regina Margherita? di Anagni. Siamo nel 1992! Non c?? che dire, ?ll Collegio? ? un fenomeno sorprendente: la quinta puntata in onda ieri, ha raggiunto a 2.492.000 spettatori medi, con uno share dell?11,2% e picchi del 16% e di ascolto vicino ai 3 milioni di spettatori (2.945.220 alle 21:54).?

Dati significativi evidenziano il programma, realizzato in collaborazione con Banijay Italia, sempre in testa ai dati Auditel e share: secondo miglior risultato dopo la premi?re.?

Coinvolgendo spettatori adolescenti e teenegers, ?Il Collegio? riesce, molto pi? di altri programmi, a trascinare il suo pubblico segno della capacit? del programma di intercettare l?attenzione del proprio interlocutore: nella classe di et? 11-14 anni lo share complessivo ? del 49,1%; in quella femminile tra gli 8 e i 14 anni il dato ? del 47,5%, e un risultato altrettanto rilevante dai teens con il 40,2%.?

Fenomeno tv per Il Collegio anche sulle performance social: con?383.756?mila interazioni, ? il programma pi? commentato della serata e primo nei TT Italia (fonte Nielsen Italia).?

NELLA QUINTA PUNTATA

La puntata inizia con la punizione che il Preside assegna a Giulia Scarano a causa delle sue continue intemperanze, solo dopo essere stata in isolamento e aver imparato a memoria alcune terzine de II Canto della Divina Commedia, la giovane pugliese ha potuto finalmente indossare l?ambita giacca rossa.? Il giorno seguente i collegiali hanno solo un pensiero in testa andare in gita ma durante le lezioni della mattina sono particolarmente indisciplinati tanto che il Preside decide che Francati, Dago, Vaval? e Cristini dovranno rimanere in Collegio a studiare. La gita ? un?occasione per riscoprire il lavoro in campagna mentre la sera, intorno al fal?, i ragazzi iniziano a comprendere il valore dell?amicizia. Ma l?armonia non dura molto, il discorso di fine settimana del Preside e la conferma di Di Piero a primo della classe scatena infatti la rivalit? di Andreini che dichiara cos? di essere disposto a tutto pur di batterlo.

