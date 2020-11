Guendalina Tavassi i video intimi : Ecco come sono entrati nel telefono

Guendalina Tavassi sulla violenza subita con la diffusione dei suoi video privati, video rubati dal suo cellulare e immessi in rete. “Sto cercando di farmi forza per mio marito che sta malissimo, mia figlia Gaia e mia nonna. Queste violenze ammazzano le donne”, dichiara l’influencer che ripercorre l'intera vicenda della quale è stata, suo malgrado, protagonista.

"Difficile andare avanti. Sono bombardata di messaggi, soprattutto belli, non mi aspettavo tanta solidarietà. - spiega Guendalina Tavassi a Fanpage.it - Poi ci sono i cretini che mi scrivono cattiverie, quelli che fanno fotomontaggi o dicono che stavo con sei uomini, sei donne. Una valanga di sciocchezze”.

Su come qualcuno abbia avuto accesso ai suoi video intimi, Guendalina racconta : "Mi era capitato un fatto del genere in passato con il mio account Instagram. Mi avevano mandato una mail in cui mi chiedevano di accedere al mio account, io pensavo volessero darmi la spunta blu, ho cliccato e me l'hanno rubato. Succede in questo modo. Potrebbero avere hackerato il mio telefono così come quello di mio marito. Quei video erano in una cartella di foto nascoste. Non so com'è potuto accadere ma so che si sono sparsi in una maniera così veloce che è impossibile fermarli [...]. Ero a un parco giochi insieme ai miei figli quando mi ha chiamato un'amica da Napoli per avvertirmi [...]. Quando mi ha detto che i video erano miei e che erano girati nel mio bagno sono rimasta sconvolta. Contemporaneamente mi ha chiamato mio marito. Urlava, era sconvolto, lo aveva avvisato sua sorella".

Infine Guendalina lancia un appello a tutte le donne: "La voglia di dire a tutte le ragazze di non fare mai video, nemmeno per tenerli per sé. Questi dati non sono mai completamente protetti, può accadere qualsiasi cosa. E a quelle che ci sono passate e magari adesso si vergognano voglio dire che devono continuare a uscire a testa alta. Non sono loro ad avere fatto qualcosa di male. Il male lo fanno quelli che marciano su queste violenze, quelli che ammazzano le donne in questo modo".