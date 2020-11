5Way: la realtà al servizio dei giovani designer

Un pop up store innovativo, dedicato ai talenti emergenti del campo della moda e del design. Tutto questo, e molto altro, è 5Way, una realtà creata da Roberto Castelluzzo e Ruth Read, due imprenditori italo australiani che con il lavoro e le competenze mettono a disposizione dei nuovi talenti gli strumenti giusti per emergere.

5Way offre numerosi servizi e punta sulle Fashion Week internazionali, da sempre un’ottima vetrina per i designer emergenti in modo da creare una connessione diretta tra i vari designer, il pubblico ed i vari protagonisti del mondo della moda e del design, soprattutto durante gli appuntamenti importanti come la Milano Fashion week. Non solo sulle passerelle, ma in un concept store che, oltre alla vendita, promuove un ricco calendario di workshop, eventi e momenti di relax che faranno da cornice all’acquisto, permettendo di conoscere gli stessi designer e di interagire con i loro prodotti.

I servizi di 5Way

Sono tanti i servizi di 5Way a disposizione dei brand emergenti. Un esempio? Il servizio 5Way Photography. Attraverso strumenti innovativi 5Way consente di raccontare la storia del brand con scatti professionali. L’obiettivo è quello di dare forma e visibilità al brand ispirando così i clienti ed ampliando le vendite del marchio stesso. Una valorizzazione della brand identity, dunque, attraverso scatti professionali. Gli scatti potranno essere utilizzati dai brand emergenti per il sito web, come materiali pubblicitari e sui vari social network.

Per quanto riguarda la produzione, invece, 5Way vanta i servizi dei migliori artigiani del made in Italy. 5Way si serve, infatti, di una rete di partner di fiducia qui in Italia per aiutare a creare prodotti di alta qualità ad un prezzo accessibile.

Si tratta di un servizio fondamentale, dunque, per le nuove realtà che vogliono emergere nel campo della moda e del design.

La presenza sul web

Per i brand è fondamentale essere presenti sul web. Lo sa bene il team di 5Way che permette di usufruire dei servizi offerti dai professionisti del web che mettono a punto una strategia su misura. Il tutto attraverso il rafforzamento della presenza sul web da ottenere con un sito web fatto su misura ed un ottimo posizionamento SEO.

Il traffico web, infatti, è fondamentale per la crescita di un brand ma questo non avviene in automatico. È possibile ottenere questo risultato attraverso una continua attività di SEO On-page e l’attivazione di specifiche azioni esterne di SEO Off-page.

Negli ultimi mesi 5Way ha inoltre creato il proprio e-commerce che consente ai vari brand di vendere i propri prodotti online e di confrontarsi con gli altri marchi, in modo da crescere ed imparare dalle varie esperienze. Un modo perfetto per far crescere la propria presenza sul web ed allo stesso tempo di riuscire ad avere numeri importanti anche dal punto di vista delle vendite sul web che rappresentano, come sappiamo, una grossa fetta del mercato della moda e del design.