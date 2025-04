Amazon Prime Video annuncia il lancio di The Grand Tour presents: A Massive Hunt a livello globale venerd? 18 dicembre

Home » Social News » Amazon Prime Video annuncia il lancio di The Grand Tour presents: A Massive Hunt a livello globale venerd? 18 dicembre

Dopo?le spericolate?avventure? acquatiche nel Mekong, l'intrepido trio si ritrova su quattro ruote per?la sua?ultima avventura?nelle?esotiche?isole di Reunion e?Madagascar.?A bordo?di tre auto sportive Richard, James e Jeremy?sono convinti?di?affrontare?un viaggio?tranquillo?e? divertente?quando arrivano a Reunion e?si lanciano a gran velocit??sul tratto di?asfalto?pi? costoso del mondo:?una?sbalorditiva? strada?costruita?sul?mare. Ma una bizzarra sfida,?lanciata?da?Mr. Wilman,?li spinge?ad?attraversare?l' oceano?per giungere?fino?in?Madagascar, dove?dovranno?affrontare la strada pi??ardua?del mondo?a bordo di alcune tra le?auto pi??modificate?che?abbiano? mai?costruito, per completare una delle loro missioni pi??difficili?fino a oggi. L'estenuante avventura?si concluder? con?un?finale?esplosivo.?

Amazon lancia i primi satelliti Internet per competere con Starlink di Elon Musk

Amazon ha inaugurato il suo ingresso nel settore delle comunicazioni spaziali con il lancio dei primi satelliti del Progetto Kuiper, destinato a competere con Starlink di Elon Musk.

MSI PRO MP275 E2: arriva su Amazon

Primo monitor professionale MSI con frequenza di aggiornamento di 120HzIl nuovo dispositivo, pensato per gli utenti più esigenti, è da oggi disponibile su Amazon in esclusiva e in offerta per un periodo limitato MSI annuncia oggi l’arrivo sul mercato italiano del nuovo MSI PRO MP275 E2, il suo primo monitor professionale con refresh rate a 120Hz.

Amazon Luna firma un accordo pluriennale con Electronic Arts

Amazon Luna firma un accordo pluriennale con Electronic Arts e si espande anche in Svezia, Portogallo, Belgio e LussemburgoAmazon Luna accoglie nella sua libreria una selezione dei giochi più popolari di EA, con Star Wars Jedi: Survivor, Star Wars Jedi: Fallen Order e Dead Space disponibili da oggi e altri in arrivo prossimamente.