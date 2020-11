ELENOIRE CASALEGNO : LE PAROLE DI OPPINI CONTRO LE DONNE PIÙ GRAVI DELLA BESTEMMIA DI BETTARINI

«Giusto squalificare Stefano Bettarini per la bestemmia che ha pronunciato nella Casa del “Gfvip” ma trovo ancora più gravi le frasi pronunciate da Francesco Oppini contro le donne, in particolare contro Dayane Mello («A Verona una così la violentano», aveva detto il concorrente a proposito della modella brasiliana, ndr). Queste le parole di Elenoire Casalegno nel programma “Casa Chi”, in onda sulla pagina Instagram e Facebook del magazine ogni martedì, mercoledì, giovedì e venerdì alle 20, nella puntata in onda mercoledì 18 novembre.