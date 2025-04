RISSA SFIORATA AL GFVIP FRA FRANCESKA PEPE E MATILDE BRANDI: LE HA DOVUTE DIVIDERE UN AUTORE!

Home » Social News » RISSA SFIORATA AL GFVIP FRA FRANCESKA PEPE E MATILDE BRANDI: LE HA DOVUTE DIVIDERE UN AUTORE!

La Pepe ha avvicinato l'ex inquilina della Casa dicendole che la sera prima sembrava molto offesa dalle sue parole (la Pepe e la Brandi avevano litigato a ?Live-Non ? la D'Urso? e la ex ballerina era scoppiata in lacrime per gli attacchi dell'influencer,?ndr) mentre adesso appariva molto divertita. La Brandi ha reagito immediatamente e ha cercato di raggiungere la Pepe con aria battagliera, e solo il pronto intervento di un autore del programma ha evitato che le due arrivassero alle mani?.

Palermo, sparatoria dopo rissa nella notte a Monreale: due giovani uccisi e tre feriti

Due morti e tre feriti è il bilancio della sparatoria avvenuta nella notte a Monreale, in provincia di Palermo.

Roma, rissa tra giovani tunisini ed egiziani davanti al Colosseo: ferito grave un 17enne

Ieri sera, intorno alle 20:00, in piazza del Colosseo a Roma, si è verificata una violenta rissa tra circa trenta giovani di origine tunisina ed egiziana.

Nuoro, Carnevale di Bari Sardo: 22enne Marco Mameli ucciso durante una rissa

Durante i festeggiamenti del Carnevale a Bari Sardo, in provincia di Nuoro, una rissa ha provocato la morte di Marco Mameli, operaio 22enne originario di Ilbono.