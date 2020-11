Somalia nel terrore per un attacco kamikaze in un ristorante

Ancora un attacco terroristico in Somalia. Un uomo si é fatto esplodere in un ristorante di Mogadiscio. Fino a questo momento 5 i morti.

Il flagello del terrorismo torna a scuotere la Somalia, già martoriata dalla precarietà della vita e dall'instabilità governativa.

Un Paese in cui la povertà é endemica e la popolazione vive nella paura e in condizioni quasi tribali.

La notizia

La notizia di questo ennesimo atto della strategia del terrore é arrivata poco fa e ancora non si hanno dati certi sull'effettio bilancio delle vittime.

Fino a questo momento i morti dovrebbero essere 5, tra cui due agenti di polizia, e oltre 10 i feriti. Ma potrebbero essere di più.

Le dinamiche

Luogo dell'attacco, un ristorante della capitale: Mogadiscio, ubicato vicino a una scuola di polizia. E, stante l'orario, probabilmente affollato.

In esso, un uomo si sarebbe fatto esplodere secondo un copione ormai tristemente noto ai somali. Determinante, quindi, l'elemento sorpresa ai fini della riuscita dell'azione terroristica, che, come sempre, ha prodotto uno scenario desolante di morte e sofferenza.

Le testimonianze

' Un'esperienza terribile - ha dichiarato alla stampa il testimone Abdukadir Hussein- al momento dell'esplosione solo il caos', e nei suoi occhi sono impresse ancora quelle immagini di morte.

Immagini indimenticabili di una realtà cruda e terribile, come la logica del terrorismo. Una logica perversa e spietata, pericolosa, perché imprevedibile, che mina anche l'economia di questo paese del Corno d'Africa.

In Somalia, infatti, é molto attivo il gruppo islamista al-Shabaab, affiliato ad al- Quaeda, che trova in azioni come questa la sua espressione operativa. Ovviamente ai danni della popolazione.

La rivendicazione

Fino a questo momento non é arrivata ancora nessuna rivendicazione, ma le modalità di esecuzione dell'attacco si inseriscono nel quadro ben noto delle strategie di al-Shabaab.

Il bilancio é triste e la popolazione é allo stremo. Difficile programmare il proprio domani, quando l'incertezza é la nota dolente di una quotidianità consumata nella paura.

#IrmaSaracino