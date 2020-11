OPPO: novità dall’INNO DAY 2020

OPPO presenta tre nuovi concept durante il suo evento INNO DAY 2020 insieme alla sua idea di un futuro integrato

Oggi a Shenzhen si è tenuto OPPO INNO DAY 2020 il cui tema quest’anno era “Leap into the Future”. Sullo sfondo dell’Internet of experience, OPPO anticipa il suo posizionamento “Tecnologia per l’umanità, gentilezza per il mondo” e il concetto di “innovazione virtuosa”, svelando per la prima volta la strategia di sviluppo tecnologico 3+N+X.

In occasione dell’evento, OPPO ha anche presentato il telefono dallo schermo estendibile OPPO X 2021, OPPO AR Glass 2021 e l’applicazione OPPO CybeReal AR.

Con “Tecnologia per l’umanità, gentilezza per il mondo”, OPPO afferma la sua strategia di sviluppo tecnologico 3+N+X.





In occasione di OPPO INNO DAY 2020, Tony Chen, Fondatore e CEO di OPPO, ha sottolineato che OPPO è determinata a perseguire “l’innovazione virtuosa” e a creare altri grandi prodotti attraverso la sua strategia di sviluppo tecnologico 3+N+X. OPPO crede molto nel suo nuovo posizionamento, il purpose dell’innovazione di un’azienda dovrebbe sempre esser rivolto alle persone.

Tony Chen ha affermato: “OPPO usa la tecnologia per creare valore per le persone, catturare la bellezza intorno a loro e dare forma alla loro idea di futuro: in questo modo aiutiamo a far emergere il meglio della vita di ognuno. Per questo abbiamo deciso di impostare una nuova strategia di sviluppo denominata 3+N+X che guarda al futuro di OPPO nel lungo periodo”.

Il “3” si riferisce alle tre tecnologie principali come hardware, software e servizi che aiutano OPPO a creare una smart life integrata per gli utenti di tutto il mondo. La “N”raprresenta le capability essenziali di OPPO come AI, security e privacy, multimedia e interconnectivity. la “X”, invece, si riferisce alle tecnologie che differenziano OPPO e le risorse strategiche come le ricarica rapida che permettono di accelerare la spinta innovativa e migliorare la user experience.

“È importante costruire conoscenze tecnologiche, ma ancor più importante è integrarle tra di loro. OPPO crede che si dovrebbero consegnare un’esperienza semplice agli utenti e lasciare all’azienda tutti gli aspetti più complessi,” ha detto Levin Liu, Vice President di OPPO e Responsabile dell’OPPO Research Institutes, nel suo discorso di apertura.

Con i nuovi concept presentati, OPPO indica la direzione in cui andrà l’esplorazione tecnologica

Durante l’evento, OPPO ha anche presentato tre concept di prodotto che hanno dimostrato tutte le nuove possibilità di interazione uomo-tecnologia ed esplorazione del futuro della tecnologia.

OPPO X 2021 rollable concept – uno smartphone dallo schermo estendibile – è l’ultimo risultato della ricerca e sviluppo di OPPO nell’assemblamento e nei display flessibili, offrendo agli utenti un’esperienza interattiva più naturale. Il device è dotato delle tre principali tecnologie proprietarie di OPPO, Powertrain Roll Motor, 2-in-1 Plate e Warp Track ad alta resistenza dello schermo laminato ad alta resistenza. Ha anche un design di archiviazione retrattile che offre maggiori possibilità per fotocamere, batterie, altoparlanti e antenne per telefoni cellulari, portando a un display OLED rollabile che misura fino a 6,7 pollici e 7,4 pollici, che permette agli utenti di regolare le dimensioni del display in base alle reali esigenze.

OPPO AR Glass 2021 rappresenta a pieno il “salto” nell’esplorazione del mondo digitale di OPPO. Adottando il nuovissimo split design, OPPO AR Glass 2021 è compatto e ultraleggero; è quadi il 75% più leggero del modello precedente. Per quanto riguarda i componenti principali, OPPO AR Glass 2021 è costruito con la soluzione ottica Birdbath, che migliora l’esperienza immersiva.

Inoltre, OPPO AR Glass 2021 è dotato di diversi sensori, tra cui una telecamera a occhio di pesce stereo, un sensore ToF e una telecamera RGB. Essi non solo possono supportare una serie di interazioni naturali, comprese le interazioni tramite smartphone, le interazioni basate sui gesti e la localizzazione spaziale, ma può anche completare il calcolo tridimensionale della localizzazione spaziale in millisecondi, ottenendo una localizzazione precisa e offrendo agli utenti un’esperienza reale e naturale dell’interazione spaziale nel mondo AR attraverso il costante aggiornamento e il feedback della posizione in tempo reale dell’utente all’interno dello spazio.

L’applicazione AR di calcolo spaziale in tempo reale CybeReal, alimentata dalla tecnologia di localizzazione ad alta precisione e riconoscimento dello spazio, è supportata dalle tre tecnologie principali di OPPO come la ricostruzione accurata della realtà al centimetro e OPPO Cloud arricchendo la percezione dell’utente del mondo reale.

OPPO INNO DAY si è svolto con successo per due anni consecutivi. Tony Chen ha sottolineato alla conferenza che OPPO spera di realizzare un “mondo gentile attraverso l’innovazione virtuosa. Ispirata da “Tecnologia per l’umanità, gentilezza per il mondo”, OPPO integra la tecnologia con un tocco umano al fine di dare valore agli utenti offrendo soluzioni appropriate e rilevanti. In futuro, OPPO continuerà a cooperare con i partner, illuminando il futuro della tecnologia umana.