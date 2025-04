Il Collegio: nella terza puntata Preside Vicaria la Professoressa Petolicchio

Il Collegio: nella terza puntata Preside Vicaria la Professoressa Petolicchio

Continua il successo di ascolti e critica de Il Collegio. Il seguitissimo docu-reality di Rai 2, realizzato con la collaborazione di Banijay Italia, ? in onda?domani marted? 10 novembre, alle 21.20?con il suo terzo appuntamento.

La terza settimana al Collegio Regina Margherita si apre con un?assemblea straordinaria di tutto il personale scolastico: la classe ? in piena rivolta e il Preside vuole capire dai colleghi chi siano gli elementi pi? indisciplinati. Quattro gli indiziati.

Il subbuglio ? generale, gli atti di ribellione sono all?ordine del giorno e i provvedimenti non tardano ad arrivare.

Ristabilito l?ordine, il Preside comunica alla Classe 1992 che dovr? assentarsi per recarsi a un convegno. Sar? cos? la professoressa Petolicchio ad assumere il ruolo di Preside Vicaria della scuola riportando tra le mura domestiche alcune regole dell?ordinamento degli anni ?60.

Il rigore delle abitudini del passato provoca nei collegiali una discreta sete di vendetta e l?insubordinazione dilaga, anche tra i pi? insospettabili. Durante le lezioni gli elementi di disturbo non sembrano placarsi, al punto da arrivare a infastidire una parte della classe e innescare inevitabilmente lo scontro tra gli stessi studenti.

Che cosa architetter? la Preside Vicaria Petolicchio per ristabilire l?ordine tra i banchi?

IL COLLEGIO 5 ? stato girato durante l?emergenza sanitaria e precedentemente al Decreto Legge n.125 del 7.10.2020. Il rispetto di protocolli, studiati appositamente, ha permesso di raccontare le storie dei ragazzi e di portare a termine il progetto in sicurezza.

Il Collegio, realizzato in collaborazione con Banijay Italia, ? basato sul format internazionale ?Le Pensionnat ? That?ll teach?em? di cui la Rai ha acquisito i diritti. ? un programma?scritto da Luca Busso, con Valentina Monti, Marco Migliore, Elia Stabellini, Laura Cristaldi, Emanuele Morelli, Veronica Pennacchio; con la regia di Fabrizio Deplano

