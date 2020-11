American Idol: la cantante Nikki McKibbin è morta a 42 anni

È stato il marito, Craig Sadler, a dare la notizia con un post su Facebook. L'account sui social media della serie la saluta così: “Nikki McKibbin era un talento incredibile e siamo profondamente rattristati dalla notizia della sua scomparsa. Faceva parte della nostra famiglia American Idol e ci mancherà moltissimo. I nostri cuori e le nostre preghiere vanno alla sua famiglia e ai suoi amici in questo momento difficile.

Prima di American Idol, Nikki era nel reality show Popstar. In American Idol, i suoi fiori all'occhiello sono stati "Piece of My Heart" di Janis Joplin, "Black Velvet" di Alannah Myles e Edge of Seventeen di Stevie Nicks. Un aneddoto raccontato da Justin Guarini, il vincitore di quella prima edizione di American Idol, è legato a Stevie Nicks.

Scrive Guarini su Instagram: Non dimenticherò mai il giorno in cui il suo idolo, Stevie Nicks, le ha mandato dei fiori con un biglietto che diceva:" Sei la zingara che ero ... ". Nikki era al settimo cielo e la gioia e l'eccitazione che si irradiavano da lei erano contagiose.

Il suo primo album è stato pubblicato nel 2007, intitolato "Unleashed". Affetta da abuso di sostanze (alcol e cocaina), ha provato a disintossicarsi al Celebrity Rehab con il dottor Drew. La vita di Nikki McKibbin è stata una battaglia. Nel 2008 ha parlato pubblicamente dei suoi problemi di dipendenza e abuso di sostanze. Si è rimboccata le maniche e si è recata in una clinica per cercare di uscire da lì e iniziare una nuova vita. American Idol non è stata l'unica esperienza televisiva, ha anche partecipato a spettacoli come Fear Factor e Battle of the Network Reality Stars, dove gli spettatori hanno dimostrato di guardarla sempre con piacere.