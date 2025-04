Il piccolo Gabriele Del Moro sconfitto dal male a soli 14 anni

Il piccolo Gabriele Del Moro sconfitto dal male a soli 14 anni

Il 14enne a cui ? stata diagnosticata una rara malattia a fine agosto, ha combattuto per mesi come un leone. Ieri ? venuto a mancare all'ospedale Meyer di Firenze, dove da tempo lottava contro questa rara forma di cancro che ha visto i medici lavorare subito per cercare di salvarlo.? I suoi amici, conoscenti e tutti i vicini di casa di Bottegone (Quarrata) ricordano il suo bel sorriso e la voglia di vivere.?

La sua famiglia aveva notato che qualcosa non andava in agosto, quando Gabriele inizi? a soffrire di forte stanchezza e scarso appetito. Ad agosto ? iniziato un periodo difficile per Gabriele e la sua famiglia, ma purtroppo la situazione era davvero molto grave. Gabriele ha combattuto come un leone, e con tutte le sue forze ha cercato di aggrapparsi alla vita e resistere, fino a ieri, quando ? morto all'ospedale di Firenze.?

Un ragazzo vivace, allegro e che amava il calcio. Oltre alla posizione del Nicco Fans Club, che ha dato la notizia della sua morte, anche quella della squadra di calcio dove ha giocato. Tutti in queste ore si sono raccolti intorno alla sua famiglia. I funerali oggi luned? 2 novembre alle ore 15:00 nella Chiesa della Misericordia a Pistoia.?

