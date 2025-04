Covid-19, Sanit? in Campania allo sbando : De Luca ? responsabile, non ha fatto nulla!

"Per quattro ore un paziente ammalato grave di Covid ? rimasto in attesa al Pronto Soccorso dell'Ospedale di Vallo della Lucania, trattato in maniera disumana per mancanza di posti letto negli ospedali di Vallo, Agropoli ed Eboli. Una vicenda gravissima che conferma che la Sanit? in Campania ? allo sbando. E l'unico colpevole ? il presidente De Luca, il quale per mesi si ? vantato dai teleschermi delle sue capacit?, della sua risolutezza e della sua efficienza. Ma la verit? adesso viene a galla: De Luca non ha fatto nulla in questi mesi se non prendere in giro i campani. Non ha neanche aumentato i posti letto e la prova ? il collasso nel quale si trova la Sanit? della parte Sud della provincia di Salerno".

Lo dichiara il senatore di Fratelli d'Italia, Antonio Iannone, commissario regionale di FdI in Campania.

