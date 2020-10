8 cibi fermentati per migliorare la digestione e la salute

La fermentazione consiste nella trasformazione degli zuccheri per azione di lieviti e batteri. Questo processo non solo migliora la conservazione degli alimenti, ma il consumo dei cibi fermentati può favorire i batteri benefici, o probiotici, presenti nel nostro intestino.

I probiotici sono stati associati ad una notevole moltitudine di effetti positivi, incluso una migliore digestione, il potenziamento del sistema immunitario e l’incremento della perdita di peso.

Quali sono i principali cibi fermentati che favoriscono il processo digestivo e migliorano la salute in generale?

1. Kefir

Il kefir è un prodotto lattiero caseario fermentato. E’ ottenuto addizionando al latte, i grani di kefir che sono costituiti da una coltura combinata di lieviti e di batteri.

Alcune ricerche hanno dimostrato che il kefir apporta molti benefici per la salute, favorendo la digestione e l’azione antinfiammatoria.

In un piccolo studio condotto nel 2003, il kefir ha dimostrato di migliorare la digestione del lattosio in 15 soggetti con diagnosi di intolleranza.

Le persone che soffrono di intolleranza non possono digerire il lattosio, il principale zucchero presente nel latte. I sintomi spesso associati sono i crampi, la flatulenza e la diarrea.

Non solo il kefir migliora la digestione del lattosio ma ne contiene molto meno del latte.

Quando i grani di kefir vengono aggiunti al latte, i batteri presenti durante la fermentazione degradano il lattosio, in modo che nel prodotto la quantità finale è minima.

Altri studi hanno dimostrato che consumare 200 ml di kefir al giorno diminuisce i marker dell’infiammazione. Lo stato infiammatorio che contribuisce allo sviluppo di malattie croniche come il cancro e le patologie cardiache.

Il kefir, inoltre può aiutare a migliorare la salute delle ossa. Uno studio ha illustrato i possibili effetti in 40 persone con osteoporosi, una condizione caratterizzata da ossa deboli e porose, con un miglioramento della densità minerale ossea.

E’ possibile gustare il kefir al naturale o usarlo per arricchire i frullati o aggiungerlo ad alcune bevande.

2. Tempeh

Il tempeh è ottenuto dalla fermentazione dei semi di soia precedentemente frantumati e compressi a formare una torta compatta.

Per l’alto contenuto proteico, il tempeh può assumere un’aspetto gommoso per questo è preferibile cuocerlo al vapore o in padella prima di aggiungerlo alla ricetta.

Inoltre, bisogna considerare anche l’incredibile ricchezza di nutrienti e il contenuto probiotico, in grado di favorire la salute di tutto l’organismo.

Per esempio, le proteine della soia hanno dimostrato la capacità di ridurre alcuni fattori di rischio per le malattie cardiache.

Una revisione della letteratura scientifica del 2013 ha considerato più di 40 studi sugli effetti del consumo delle proteine della soia. Mangiarne 25 grammi ogni giorno per sei mesi, ha portato ad una diminuzione del 3,2% dei livelli del colesterolo ”cattivo” LDL e del 2,8% di colesterolo totale.

Alcuni composti vegetali presenti nel tempeh hanno un’ attività antiossidante. Un’azione che può aiutare a ridurre l’accumulo di radicali liberi dannosi, capaci di favorire lo sviluppo delle malattie croniche.

Il tempeh è adatto a tutte le tipologie di dieta non solo a quella vegetariana, con il vantaggio di apportare numerosi benefici per la salute.

3. Natto

Il natto è un’alimento probiotico basilare nella cucina tradizionale giapponese. Allo stesso modo, è prodotto dalla fermentazione dei semi di soia.

Generalmente, ha un sapore molto deciso, una consistenza oleosa ed è molto ricco di fibre circa 5,4 grammi per 100 grammi di peso.

La fibra alimentare favorisce la salute digestiva attraverso la rimozione di sostanze non digerite e aumenta la massa delle feci in modo da promuove la regolarità e alleviare la costipazione.

Il natto è anche ricco di vitamina K, coinvolto nel metabolismo del calcio che gioca un ruolo importante nella salute delle ossa.

Uno studio ha osservato in circa un centinaio di donne giapponesi che il consumo di natto è associato alla riduzione della perdita della massa ossea, nel periodo post-menopausa.

Dalla fermentazione del natto vengono prodotti anche gli enzimi chiamati nattochinase. La supplementazione enzimatica di nattochinase, favorisce la riduzione della pressione diastolica e sistolica nel sangue.

In uno studio giapponese della durata di otto settimane, la pressione diastolica e sistolica è stata ridotta di 2.84 e 5.55 mmHg rispettivamente.

4.Kombucha

Il kombucha è un tè fermentato, leggermente frizzante e aspro, molto ricco di sapore.

E’ prodotto dal tè verde o nero, e presenta numerose proprietà salutari. Studi sugli animali hanno dimostrato che il consumo aiuta a prevenire la tossicità nel fegato e i danni causati dall’esposizione a sostanze chimiche dannose.

Alcune ricerche di laboratorio hanno dimostrato che il kombucha può indurre la morte delle cellule cancerose, bloccare la loro proliferazione cellulare, ridurre la pressione sanguigna, i trigliceridi e il colesterolo LDL (cattivo).

Anche se, le attuali ricerche sono limitate agli animali o ai test di laboratorio, i benefici del kombucha e dei suoi nutrienti sono promettenti.

Vista la sua notevole popolarità, il kombucha potrebbe in futuro essere venduto presso i principali supermercati. La preparazione in casa invece richiede molta attenzione per evitare contaminazioni e sovra-fermentazione.

5. Miso

Il miso è un popolare condimento della cucina giapponese. E’ ottenuto dalla fermentazione dei semi di soia con sale e koji, un tipo di fungo (Aspergillus oryzae).

Molto comune è la zuppa di miso, un piatto ricco di sapori, ottenuto con la pasta di miso e stock (brodo liquido), servito in genere per la colazione.

Numerosi studi hanno dimostrato i benefici connessi al miso. In una ricerca del 2003, condotta su 21. 850 donne giapponesi, il consumo della zuppa di miso diminuiva il rischio di ictus.

Inoltre, il miso è associato alla diminuzione della pressione e alla protezione cardiaca. Molti studi mostrano un’associazione tra il consumo di miso e una migliore salute in generale.

Oltre ad aggiungere il miso nella zuppa è possibile usarlo per:

glassare le verdure cotte

marinare la carne

speziare il condimento dell’insalata

6. Kimchi

Il kimchi, un contorno molto popolare coreano, è ottenuto generalmente dal cavolo sottoposto a fermentazione ma può essere prodotto a partire da altri vegetali come i ravanelli, attraverso lo stesso processo.

Vanta un’ampia gamma di benefici per la salute in particolare abbassa i livelli di colesterolo e riduce l’insulina resistenza.

L’insulina è responsabile del trasporto del glucosio dal sangue ai tessuti. Quando i livelli di questo ormone sono elevati per un lungo periodo, l’organismo blocca la normale risposta verso il glucosio, con il risultato di alti livelli di glicemia nel sangue e la comparsa dell’insulina resistenza.

In uno studio condotto su 21 persone in condizione pre-diabetica, il consumo di kimchi fermentato dopo 8 settimane ha ridotto l’insulina resistenza, la pressione e ha favorito la perdita di peso.

Un’altra ricerca ha coinvolto diverse persone che hanno aggiunto alla propria dieta alte o basse quantità di kimchi per 7 giorni. Dai risultati, l’alto intake di kimchi ha portato alla diminuzione della glicemia, del colesterolo totale e del colesterolo LDL (cattivo).

Il kimchi è facile da preparare e può essere aggiunto a qualsiasi preparazione come noodles e panini.

7. Crauti

I crauti, molto utilizzati come contorno, sono ottenuti dal cavolo tritato che viene fermentato dall’azione dei batteri lattici.

Come gli altri vegetali a foglia verde, il cavolo contiene elevate quantità di luteina e zeaxantina. Per via della ricchezza di antiossidanti, i crauti possono dare protezione anticancro.

Uno studio di laboratorio ha dimostrato che trattare le cellule cancerose del seno con il succo di cavolo, diminuisce l’attività di certi enzimi responsabili della formazione tumorale.

E’ possibile impiegare i crauti in qualsiasi preparazione, nella cottura in padella, nella zuppa o nei panini. Per ottenere maggiori effetti salutari occorre acquistare i crauti non pastorizzati poichè il processo di pastorizzazione distrugge i batteri benefici.

8. Yogurt probiotico

Lo yogurt è un prodotto ottenuto dal latte sottoposto alla fermentazione dei batteri acido lattici. I principali nutrienti sono il calcio, il potassio, il fosforo, la riboflavina e la vitamina B12.

Lo yogurt, è stato associato a numerosi effetti salutari. Dalla letteratura, una revisione di 14 studi ha dimostrato che i prodotti da latte fermentato come lo yogurt probiotico, potrebbero ridurre la pressione sanguigna, specialmente gli alti livelli pressori, migliorare la densità minerale ossea e le funzioni fisiologiche negli anziani.

Inoltre, lo yogurt può aiutare a mantenere nella norma il girovita. Una review di studi del 2015, ha associato il consumo di yogurt alla diminuzione del peso corporeo, alla perdita di massa grassa e ad una minore circonferenza vita.

Bisogna ricordare che non tutte le tipologie di yogurt contengono i probiotici e che questi batteri benefici spesso sono distrutti durante il processo di lavorazione.

Occorre cercare di acquistare dei prodotti con colture vive, in modo da essere sicuri che contengano una dose adeguata di probiotici e bisogna assicurarsi di scegliere lo yogurt con minima quantità di zuccheri aggiunti.

Conclusioni

La fermentazione aumenta la durata di conservazione e apporta numerosi benefici per la salute.

Nei cibi fermentati sono presenti i microrganismi probiotici che sono stati associati dalla letteratura scientifica, ad una migliore digestione, alla perdita di peso, all’ incremento dell’attività immunitaria e altro.

La presenza di probiotici rende i cibi fermentati un’ottima opzione da aggiungere alla dieta con effetti positivi sulla salute generale.