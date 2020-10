RTX 3080/90, ti regala Call of Duty: Black Ops Cold War

Acquistando una GeForce RTX 3080 o 3090, Otterrai ‘Call of Duty: Black Ops Cold War’!

Oggi NVIDIA annuncia che, per un periodo di tempo limitato, chiunque acquisterà una scheda grafica o un PC dotato di GeForce RTX 3080 o 3090 riceverà una copia di Call of Duty: Black Ops Cold War.

Call of Duty: Black Ops Cold War è l’ultimo gioco del blockbuster Call of Duty e, a partire da oggi e fino al 10 dicembre, i giocatori che acquisteranno una scheda grafica o un PC GeForce RTX 3080 o GeForce RTX 3090 da rivenditori specifici riceveranno anche una copia di Call of Duty: Black Ops Cold War.

Call of Duty: Black Ops Cold War è un titolo supportato da tantissime tecnologie NVIDIA, tra cui:

L’RTX, che accelera l’occlusione ambientale, le ombre locali e gli effetti delle ombre solari per un gameplay molto più coinvolgente.

Il DLSS di NVIDIA, che aumenta il frame rate e al tempo stesso genera immagini di gioco belle e nitide.

NVIDIA Reflex, che reduce la latenza di sistema.

NVIDIA Ansel, che permette di inquadrare e scattare istantanee uniche ad alta risoluzione.

NVIDIA Highlights in Multiplayer, che registra e salva automaticamente i momenti più divertenti del gioco.

Per vedere l’ elenco completo e i link ai prodotti e ai partner partecipanti, visitate la nostra homepage di Call of Duty®: Black Ops Cold War GeForce RTX Bundle. Il lancio di Call of Duty: Black Ops Cold War è previsto per il 13 novembre 2020.

