GeForce NOW: Game Ready per Watch Dogs: Legion

I Giocatori di GeForce NOW sonoGame Ready per "Watch Dogs: Legion"!

Ghostrunner

,Need For Speed: Hot Pursuit Remastered, e Xuan-Yuan Sword VII. Inoltre, si aggiungono altri quattro display G-SYNC Compatible.

Il nostro ultimissimo driver Game Ready GeForce prepara i giocatori al lancio dell’attesissimo Watch Dogs: Legion , che gode di tecnologia RTX e il DLSS di NVIDIA, e arriva insieme alle nuovissime GeForce RTX 3070, ora disponibili in tutto il mondo. Questo nuovo driver vi regalerà un’esperienza migliorata su

Watch Dogs: Legion avrà dei riflessi ray tracing mozzafiato insieme al supporto del DLSS

Watch Dogs: Legion è l'ultimo titolo della popolarissima serie Watch Dogs, e uno dei giochi più attesi per le vacanze natalizie. Per i giocatori di GeForce,Watch Dogs: Legion offre splendidi riflessi ray tracing che illuminano in modo molto dinamico le superfici di tutta Londra. Il ruolo del DLSS di NVIDIA, invece, è quello di garantire le massime prestazioni. Inoltre, potrete giocare con il supporto del ray-tracing e del DLSS su GeForce NOW.

Quattro nuovi Display G-SYNC Compatible



Il programma G-SYNCmira a espandere l'ecosistema G-SYNC e a sensibilizzare i consumatori su quali display sono in grado di fornire una buona esperienza di gioco con frequenza di aggiornamento variabile (VRR) entry level.

I nuovi monitor convalidati sono l'Acer XB323U GX, l'Asus VG279QL1A, il Dell AW2521HFLA e il Gigabyte FI25F; quest’ultimi offrono ai giocatori la possibilità di avere tantissime opzioni di settaggio del display da gioco.

Nell'ambito del programma G-SYNC Compatible, NVIDIA collabora con gli OEM di monitor per convalidare l'esperienza sui monitor che supportano il protocollo AdaptiveSync. Quelli che passano il test, sono segnati come "G-SYNC Compatible". Con le aggiunte di oggi, l'elenco ora ammonta a 98 esemplari. Potete vedere l’elenco completo dei monitor compatibili con il protocollo G-SYNC cliccando qui.

Impostazioni ‘One-Click’ per i Giochi

con un solo clic, le impostazioni ottimali (OPS) di GeForce Experience consentono di configurare istantaneamente le opzioni di gioco per l'hardware del sistema, offrendo un gameplay fluido e ottimizzato. Oltre 900 titoli hanno ottenuto il supporto di questa feature e, dal rilascio del nostro precedente driver, abbiamo aggiunto il supporto per altri 16 titoli:

Age of Empires III: Definitive Edition

Baldur's Gate 3

Call of Duty: Modern Warfare (Added NVIDIA Reflex support)

Call of Duty: Warzone (Added NVIDIA Reflex support )

Call of Duty: Black Ops - Cold War

Desperados III

Fortnite (Added NVIDIA DLSS, NVIDIA Reflex and Ray Tracing support)

Mafia: Definitive Edition

Medieval Dynasty

Phasmophobia

Pumpkin Jack

Second Extinction

Serious Sam 4

Star Wars: Squadrons

The Walking Dead: Saints & Sinners

The Wind Road

Informazioni sui Game ready driver di NVIDIA

I driver Game Ready sono ottimizzati per le migliori prestazioni e un gameplay impeccabile e sono disponibili dal giorno di lancio o anche prima. i driver NVIDIA Game Ready sono certificati Microsoft WHQL.

