The Dark Pictures Anthology: Little Hope disponibile a ottobre

Dal 30 ottobre, preparati a vivere un’esperienza terrificante in The Dark Pictures Anthology: Little Hope.

Quattro studenti del college e il loro insegnante si ritrovano bloccati in una cittadina a miglia di distanza da qualsiasi altro luogo, dopo che il loro autobus ha avuto un incidente a causa del maltempo. Perseguitati da una nebbia misteriosa nella cittadina di Little Hope, dovranno cercare disperatamente un modo per fuggire mentre le visioni del passato li tormentano nell’ombra.

E mentre assistono al raccapricciante passato della città e ai terribili eventi del processo alle streghe di Andover, compaiono anche alcuni demoni infernali, che iniziano a tormentare e inseguire implacabilmente le nostre sfortunate vittime. Dovranno quindi comprendere le motivazioni di tali apparizioni, prima che le forze del male trascinino le loro anime all’inferno!

In questa avventura horror, dovrai affrontare situazioni di vita o di morte, oltre a dilemmi decisamente impegnativi, che decideranno il destino dei tuoi personaggi. Gioca da solo o lascia il tuo destino nelle mani dei tuoi amici, mettendo alla prova le loro abilità nel fare le scelte giuste nelle modalità Storia Condivisa e Serata al Cinema. Prendi il controllo di vari personaggi e divertiti con una trama che cambia in base alle scelte fatte.

Anche la tua esplorazione accurata sarà ricompensata. Trova alcune immagini che ti daranno suggerimenti sul futuro dei tuoi personaggi e usale con saggezza. Esplora lo scenario e sblocca oggetti che sveleranno i segreti nascosti di Little Hope, oltre a contenuti esclusivi che ti forniranno maggiori dettagli sulla realizzazione del gioco, tra cui video dietro le quinte, fumetti e artbook.

The Dark Pictures Anthology: Little Hope sarà disponibile dal 30 ottobre 2020 per PlayStation 4, Xbox One e PC Digital. Entrambi i titoli di The Dark Pictures Anthology, Man of Medan e Little Hope saranno compatibili con PlayStation 5, Xbox Series S e Xbox Series X.





Leggi su insidethegame.home.blog