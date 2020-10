Smart Four – strategico 3D da tavolo – arriva in Europa

Koch Media e GiiKER portano il gioco da tavolo di strategia tridimensionale in Europa

Koch Media e la compagnia tech cinese GiiKER fanno squadra per portare Smart Four in Europa. Il gioco da tavolo di strategia tridimensionale darà la possibilità ai giocatori di affrontare un avversario reale oppure l’IA. Lo Smart Four di GiiKER sarà disponibile in Europa il 20 Novembre, 2020 presso alcuni store selezionati.

Lo Smart Four offre una nuova interpretazione del classico gioco di Connect Four. Non importa se stai affrontando un avversario reale o affinando le tue abilità contro l’intelligenza artificiale: il gioco tridimensionale offre divertimento a volontà. Sebbene le regole siano semplici, il passaggio da due a tre dimensioni aiuta a migliorare il pensiero logico e strategico, oltre che spaziale.

I quadrati funzionali 5×5 sono sottolineati da luci che danno un feedback sull’interazione, il che espande le capacità dello Smart Four oltre il gioco da tavolo.

Collegati all’app Smart Four, gli utenti possono sfidare l’IA o combattere online contro altri giocatori in tutto il mondo.

Caratteristiche:

Strategia: centinaia di combinazioni per vincere.

Arbitro IA: l’IA implementata segnala una vittoria attraverso un feedback luminoso.

Sfidante IA: lo sfidante IA può essere impostato su tre livelli di difficoltà.

Battaglia online: gioca contro amici o giocatori scelti a caso in tutto il mondo.

Feature dell’app:

Coach IA: un allenatore IA regola il livello di difficoltà in base alle partite giocate in precedenza.

Revisione delle partite: ogni partita viene rivista per migliorare le strategie.

Battaglia online: sfida i giocatori di tutto il mondo!

Classifica globale: abbina giocatori casuali al tuo livello e vinci più partite per scalare la classifica globale

