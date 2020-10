L’evento festivo GWENT Saovine è iniziato

CD PROJEKT RED annuncia un evento speciale per GWENT: The Witcher Card Game, che celebra l’inizio del festival Saovine. L’evento offre ai giocatori l’opportunità di scartare regali e acquistare articoli a tema Saovine su PC, iOS e Android.

L’evento speciale Saovine, che inizia oggi e durerà fino al 3 novembre, offre ai giocatori la possibilità di guadagnare scrigni del tesoro vincendo le partite. Ogni scrigno del tesoro contiene un regalo di gioco unico, tra cui: un dorso, un bordo, un ritratto, un titolo del giocatore o risorse: pepite o polvere meteorica.

Ad accompagnare i festeggiamenti ci sono una serie di offerte a tempo limitato disponibili nel negozio in-game. I giocatori possono acquistare una skin comandante neutra personalizzabile per Emporio il Troll, disponibile come parte di un pacchetto insieme a un avatar e un titolo giocatore unici.

Inoltre, il negozio in-game presenterà anche altri ornamenti a tema Saovine, tra cui una skin comandante “Fantasma” per Mannaia. Tutti gli articoli saranno disponibili fino al 3 novembre.

GWENT: The Witcher Card Game è disponibile per il download gratuito su PC (tramite GOG.COM e Steam), iOS e Android. Per ulteriori informazioni su The Witcher Card Game, visita playgwent.com.

