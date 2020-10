League of Legends: Wild Rift nuovo trailer

League of Legends: Wild Rift è disponibile da oggi in Open Beta in Indonesia, Giappone, Malesia, Filippine, Singapore, Corea del Sud e Tailandia – e arriverà su nuovi mercati nei prossimi mesi. A dicembre comincerà infatti la distribuzione per fasi a cominciare da Europa, Russia, Turchia, Medio Oriente, Nord Africa, Oceania, Vietnam e Taiwan. Riot Games punta inoltre a espandere il gioco in America nel corso della primavera 2021.

Tuffati in League of Legends: Wild Rift, l’esperienza MOBA 5 contro 5 di League of Legends, ora costruita da zero per mobile (e in arrivo presto su console) – con animazioni, modelli e sistemi di gioco rinnovati, un nuovo schema di controlli per due levette e altro ancora.

In modo simile a League of Legends, tutti i campioni potranno essere ottenuti gratuitamente, e non è necessario pagare per ottenere maggior tempo di gioco o il per ottenere potenziamenti. Scegli un campione dal ricchissimo roster di LoL, fai squadra con i tuoi amici e sconfiggi i tuoi avversari in sessioni di gioco frenetiche e divertenti.

Il trailer include una speciale cover del brano dei The Kinks’ “You Really Got Me”, realizzata da 2WEI, Hanna Leess, Kataem e Marvin Brooks. Il brano è disponibile all’ascolto ai link riportati di seguito:

