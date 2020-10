ACE COMBAT 7 per il 25° anniversario arriva un nuovo DLC

Il tempo vola! Grazie alla serie di ACE COMBAT, per 25 anni i piloti di tutto il mondo hanno potuto calarsi negli abitacoli di alcuni degli aerei più straordinari di sempre!

Per festeggiare questo incredibile momento, ACE COMBAT 7 avrà da domani un nuovo DLC esclusivo: “25th Anniversary DLC – Original Aircraft Series”, che includerà tre degli aerei più popolari della serie, oltre a nuove armi, skin ed emblemi. Vola nella storia con l’aggiunta dei tre velivoli CFA-44 Nosferatu, XFA-27 e ASF-X Shinden II, tutti già apparsi nei precedenti titoli di ACE COMBAT.

Saranno anche disponibili 12 skin per personalizzare il tuo jet, tra cui “F-15C Eagle Cipher Skin” e “Rafale M Espada Skin”, direttamente da ACE COMBAT ZERO: THE BALKAN WAR del 2006.

Inoltre, saranno aggiunti anche 20 emblemi. Tra questi, due emblemi di Nugget per commemorare il 25° anniversario della serie e 13 emblemi della serie, come “Nagase” e “Butterfly Master”.

I tre aerei del DLC “25th Anniversary DLC – Original Aircraft Series” saranni disponibili domani 28 ottobre e saranno acquistabili in un unico pacchetto o separatamente per PlayStation 4, Xbox One e PC.

