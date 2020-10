The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel IV disponibile per Ps4

NIS America è felice di annunciare cheThe Legend of Heroes: Trails of Cold Steel IV è ora disponibile per PlayStation 4 in Europa e arriverà il 3 novembre in Oceania! Le versioni per Nintendo Switch™ e PC arriveranno nel 2021.

L’Impero Ereboniano è sull’orlo di una guerra totale! Il gioco è ambientato poco dopo la fine di Trails of Cold Steel III e gli eroi della Classe VII si trovano a fronteggiare le forze dell’Impero nel tentativo di fermare il loro desiderio di dominio totale. Inoltre, l’eroe della guerra civile di Erebon e istruttore della Classe VII, Rean Schwarzer, è scomparso.

Ora, gli studenti della Classe VII, vecchi e nuovi, devono unirsi agli eroi di tutto il continente per salvare il mondo dalla distruzione totale.



Caratteristiche principali:

La Reunion definitiva – Con il più grande roster della storia della serie, in questo titolo tutti gli eroi del mondo si uniscono alla causa! Gli eroi della Classe VII si unisono alla Crossbell’s Special Support Section insieme agli eroi di Liberl.

– Con il più grande roster della storia della serie, in questo titolo tutti gli eroi del mondo si uniscono alla causa! Gli eroi della Classe VII si unisono alla Crossbell’s Special Support Section insieme agli eroi di Liberl. Sistema di combattimento perfezionato – Vecchi e nuovi combat system si uniscono al già raffinato combattimento della serie The Legend of Heroes, inclusa la possibilità di evocare mech giganti sul campo per attacchi devastanti, utilizzare l’Auto Battle per combattimenti più opportuni e utilizzare Lost Arts, la più potente magia Orbica capace di invertire le sorti della battaglia.

– Vecchi e nuovi combat system si uniscono al già raffinato combattimento della serie The Legend of Heroes, inclusa la possibilità di evocare mech giganti sul campo per attacchi devastanti, utilizzare l’Auto Battle per combattimenti più opportuni e utilizzare Lost Arts, la più potente magia Orbica capace di invertire le sorti della battaglia. Mini giochi– Prenditi una pausa dalle epiche battaglie con una serie di mini-giochi tra cui Vantage Master, fishing e puzzle games, oltre ad alcuni completamente nuovi come Poker, Blackjack e Horror Coaster

