Ludovica Bizzaglia : Ho accettato la malattia!

A Fanpage l'attrice Ludovica Bizzaglia ha parlato del suo post lunghissimo su Instagram, dove ha rivelato di combattere da tempo con una dermatite atopica che le ha causato molti disagi. Ma ha scelto di liberarsi di questo senso di vergogna e di accettarsi, bolle e macchie comprese, per essere di esempio anche a tante altre ragazze vittime degli stereotipi di perfezione veicolati sui social.

“Non mi devo vergognare di qualcosa che mi è stato diagnosticato a livello di salute”

“Sono molto fortunata perché ho la possibilità di essere ascoltata, non è per tutti e non è da tutti. Se voglio parlare so di poter aprire un telefono e far veicolare i miei messaggi a più persone possibili, motivo per cui credo che sia un dovere da parte mia riuscire a portare alla luce anche tematiche sociali, non solo glamour e set”.

“I miei attacchi di dermatite sono assolutamente improvvisi, vado a dormire con la pelle perfetta e mi sveglio piena di bolle. Lavorando sui set cinematografici o dovendo scattare campagne pubblicità molto spesso mi sono sentita molto a disagio a dover arrivare sul set con le bolle, da dover nascondere. Adesso non metto nemmeno il fondotinta, se ho le bolle esco così.”