Coronavirus, ultime notizie Covid-19 : 42,3 milioni di contagi

E anche in Italia i contagi continuano ad aumentare: l'ultima valutazione, relativa a sabato 24 ottobre, è 19.644 positivi e 151 morti contro 177.669 campioni. In Germania, il sindaco di Kiev il giorno dell'ufficio amministrativo è stato positivo. Negli Stati Uniti un dipendente del vicepresidente americano Mike Pence è risultato positivo al coronavirus. Lo riporta il Wall Street Journal. Marc Short, il capo dello staff di Pence, ha contratto il virus. Positivo anche un consulente per la campagna elettorale per la rielezione del ticket Trump-Pence. Un portavoce ha spiegato che in vista del giorno delle elezioni tra meno di dieci giorni, Pence non cambierà la sua agenda.