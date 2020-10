The Outer Worlds e Peril on Gorgon disponibili su Steam

Obsidian Entertainment e Private Division sono fiere di annunciare che il loro pluripremiato gioco di ruolo The Outer Worlds, famoso per il suo caratteristico dark humor, è ora disponibile su Steam. The Outer Worlds è un prodotto dei co-creators Tim Cain e Leonard Boyarsky, autori originali di Fallout.

I due si sono riuniti per portare alla luce questo nuovo RPG single player insieme alla celebre squadra di Obsidian, creatori di Fallout: New Vegas, Star Wars: Knights of the Old Republic II, South Park: The Stick of Truth e la serie Pillars of Eternity.

The Outer Worlds è disponibile oggi su Steam al prezzo speciale di € 29,99 per un periodo limitato. Pericolo su Gorgone, la prima espansione narrativa del gioco, è anch’essa disponibile individualmente o come parte dell’Expansion Pass di The Outer Worlds.

I fan della musica possono anche acquistare The Outer Worlds (Colonna sonora originale) su Steam. Per quelli che vogliono avere tutto, The Outer Worlds: Non-Mandatory Corporate-Sponsored Bundle include il gioco base, l’Expansion pass e la colonna sonora a un prezzo ancor più vantaggioso. The Outer Worlds verrà lanciato oggi anche su GOG.com.

