GTA Online: ricompense triple nelle sfide del bunker di Halloween

In più, bizzarri ritorni nel mondo vegetale, bonus negli eventi Freemode e altro

Halloween è dietro l’angolo: indossa il tuo costume più spaventoso, affila il machete e nasconditi nel sottosuolo per approfittare al massimo delle ricompense triple nella serie di sfide del bunker di Halloween. Con un trio di sanguinose mappe di Slasher ambientate nei sotterranei del bunker, del silo e del Diamond, questa serie frutterà GTA$ e RP tripli.

In più, RP e GTA$ doppi in tutte le modalità Competizione a tema Halloween più sanguinolente:

BESTIA CONTRO MANIACO · VIENI FUORI A GIOCARE

CONDANNATI · BEATI VS DANNATI

SLASHER · SLASHER: IL RITORNO

Non ti basta? Colline, montagne e cortili di Los Santos sono pieni di peyote, una pianta innocente solo all’apparenza: fattene una scorpacciata e goditi il suo effetto psicotropo a tuo rischio e pericolo.

Bonus tripli aggiuntivi

Tieni d’occhio gli eventi Freemode: frutteranno ricompense triple fino al 28 ottobre. In questo universo esplosivo e nichilista, incenerisci le finanze dei tuoi clienti: anche i profitti giornalieri dei night club sono triplicati.

Maschera tecnologica a pois arancioni e

Tuta sportiva limone gratis

Gioca a GTA Online prima del 28 ottobre per ricevere gratis la Maschera tecnologica a pois arancioni e la Tuta sportiva limone, completa di pantaloni e parte superiore.

Il primo premio della settimana:

Annis S80RR

Passa dall’atrio del Casinò e Resort Diamond e fai un giro alla ruota fortunata per vincere GTA$, RP, abbigliamento e un assortimento di premi misteriosi. Questa settimana il primo premio è l’Annis S80RR, una robusta auto da corsa tanto eccellente nella velocità quanto carente nella sicurezza.

Sconti sulla vita notturna e altro

Promoter, icone e impresari dediti alla vita notturna potranno approfittare del -40% sul costo di listino dei night club, mentre chi vuole dare nuovo lustro al suo locale può approfittare del -30% su migliorie e modifiche dei night club.

Approfitta dello sconto del 40% sul Carro armato RC. C’è anche un assortimento di cupi veicoli a tema Halloween, disponibili a prezzi speciali per un tempo limitato. Tieni d’occhio il gioco per altri sconti sui veicoli, in arrivo nell’arco delle prossime settimane.

PRIME GAMING

I giocatori di GTA Online che collegheranno il loro account del Social Club di Rockstar Games con Prime Gaming riceveranno 200.000 GTA$ per aver giocato questa settimana. In più, i membri di Prime Gaming avranno anche:

Il night club a Vespucci Canals gratuito

60% di sconto in esclusiva sull’auto volante Imponte Deluxo

I membri di Prime Gaming che collegano il proprio account Amazon all’account del Social Club di Rockstar Games riceveranno un bonus irripetibile da 1.000.000 di GTA$ che sarà depositato sul loro conto di gioco presso la Maze Bank entro 72 ore dal collegamento.

Se avevi già collegato un account Twitch, dovrai riscattare i tuoi vantaggi tramite Prime Gaming per assicurarti tutti i vantaggi futuri. Clicca qui per maggiori dettagli.

