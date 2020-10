II Premier Conte, la situazione si sta rivelando molto critica : Diretta Camera dei deputati

Lo ha detto il presidente del Consiglio Giuseppe Conte illustrando alla Camera il decreto del 18 ottobre. Saremo pronti a intervenire nuovamente se necessario . Siamo ancora nella pandemia e il costante aumento dei contagi ci impone di mantenere la nostra attenzione molto alta: questa volta, però, rafforzata dall'esperienza del la scorsa primavera dovremo lavorare, restare vigili e attenti .

Solo per le scuole secondarie previste modalità organizzative ancora più flessibili per l'attività didattica, il Ministro Azzolina includerà entrate scaglionate degli studenti, dai 9 anni, con la possibilità di ricorrere anche al pomeriggio. Sul rifinanziamento della cassa integrazione, le ripercussioni della crisi sono ancora forti e non è possibile, in questa fase, mettere in atto la rete di sicurezza dall'inizio della crisi a favore dei lavoratori e delle imprese. È per questo motivo che si sta rifinanziando con 5 miliardi un nuovo round di cassa integrazione, prevedendo cassa integrazione gratuita per le aziende che hanno registrato perdite oltre una soglia prestabilita.