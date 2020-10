LG annuncia l’arrivo in Italia di LG Wing, il primo smartphone della gamma Explorer Project, la nuova categoria di dispositivi mobile di LG realizzata per offrire esperienze di utilizzo distintive e ancora inesplorate.

LG Wing arriva in Italia a partire da questa settimana al prezzo di lancio di 1.299,90 euro su un’ampia offerta di canali: sarà infatti disponibile nei negozi TIM, in una selezione di punti vendita delle principali insegne di elettronica di consumo (tra cui MediaWorld, Unieuro, Euronics) e online sui siti e-commerce dei principali retailer, su TIM.it, su TIMRetail.it e su Amazon.

Coloro che acquisteranno LG Wing nei negozi TIM, avranno una vantaggiosa offerta commerciale che permette di ottenerlo a 30 euro al mese per 30 mesi senza alcun contributo iniziale. LG Wing sarà disponibile con TIM dalla fine del mese di ottobre.

Inoltre, per premiare tutti coloro che sceglieranno di acquistare subito LG Wing, LG ha riservato una promozione imperdibile: registrando l’acquisto su lg.com/it, sarà infatti possibile ricevere in omaggio le cuffie LG TONE Free True Wireless (HBS-FN6), le esclusive cuffie wireless con l’innovativa custodia dotata di raggi UVnano che le igienizzano durante la fase di ricarica. Grazie alla tecnologia HSP (Headphone Spatial Processing) di Meridian basata sul Digital Signal Processing, le cuffie LG TONE Free True Wireless offrono un’esperienza di ascolto immersiva, riproducendo elementi vocali chiari e un suono ultra-realistico.

Ma i premi non finiscono qui!

Infatti per i soli acquisti effettuati nel canale retailer (negozi fisici e online) fino al 30 novembre, sarà anche possibile usufruire di un incredibile cashback del valore di 300 Euro.

Tutte le informazioni e le limitazioni relative a queste promozioni sono disponibili sul sito: www.lg.com/it/promotions.

“LG WING è l’apripista di un progetto rivoluzionario nato per scoprire concetti di usabilità ancora inesplorati nel mondo mobile. Il nuovo smartphone LG si differenzia da tutti gli altri in commercio ed è il risultato di una nuova visione dell’azienda che ha l’obiettivo di stupire i consumatori espandendo e ridefinendo l’attuale esperienza d’uso” afferma David Draghi, Mobile Communications Director di LG Electronics Italia. “Siamo riusciti a portare quest’ambizioso progetto in Italia anche grazie alla fiducia dei nostri partner commerciali che hanno sposato la nostra visione di futuro del mercato mobile diventando così parte integrante di un percorso d’innovazione che proseguirà nei prossimi mesi.”

LG WING – un’esperienza mobile mai vista prima

Il nuovo smartphone vanta un form factor unico nel suo genere, grazie al quale riesce a distinguersi dagli altri prodotti presenti nel mercato. Ruotando lo schermo principale da 6,8 pollici in senso orario, viene mostrato un secondo schermo di 3,9 pollici che offre agli utenti nuove esperienze d’uso.

LG Wing offre nuove opportunità di intrattenimento: guardando un video YouTube dal browser NAVER Whale, lo schermo principale mostra il video mentre nel secondo schermo l’utente può interagire con i commenti o la barra di ricerca. La modalità con schermo aperto facilita anche il multitasking, in quanto sui due display possono girare due applicazioni diverse. La funzione Multi App permette inoltre di impostare dei collegamenti a coppie di app così che si aprano con un solo tocco, ciascuna sul suo schermo.

LG WING – video spettacolari grazie alla prima funzionalità Gimbal al mondo integrata in uno smartphone

Il comparto fotografico di LG Wing è caratterizzato da tre fotocamere posteriori (una 64MP con obiettivo grandangolare stabilizzato e sensore a risoluzione ultra-alta, una 13MP Ultra Grandangolo e la Gimbal Motion Camera da 12MP) e una fotocamera frontale a scomparsa da 32MP. Quando lo schermo è aperto, la funzione Dual Recording permette di registrare dei video unici utilizzando contemporaneamente la fotocamera frontale e quella posteriore.

LG Wing vanta anche la prima funzionalità Gimbal al mondo integrata in uno smartphone: il secondo schermo diventa infatti una comoda impugnatura con i controlli tipici degli stabilizzatori professionali, fra cui le modalità Follow e Pan Follow, che bloccano gli assi di movimento su diversi livelli, e il joystick per spostare l’inquadratura senza muovere lo smartphone.

LG WING – massima portabilità e resistenza

Nonostante abbia due schermi, LG WING è davvero leggero e sottile, caratteristiche indispensabili per garantire maneggevolezza e praticità. Utilizzando materiali sottili ma robusti e grazie a una speciale tecnica di perforazione, i designer di LG sono riusciti a contenere il peso in soli 260 grammi. Il suo design ergonomico assicura inoltre una comoda presa sia quando lo schermo principale è aperto, sia quando è chiuso.

L’attenzione per la resistenza e l’affidabilità è stata riposta in egual misura anche per quanto riguarda le parti mobili di LG WING. Quando si scatta un selfie, l’accelerometro riconosce se lo smartphone sta per cadere e ritrae subito la fotocamera a scomparsa per prevenire ogni tipo di danno. Un altro esempio di qualità produttiva riguarda il modulo cerniera con ammortizzatore idraulico, che riduce lo stress sul meccanismo quando lo schermo principale viene aperto.

Una soluzione in grado di sopportare oltre 200.000 aperture. Sul retro dello schermo principale, inoltre, è stato applicato uno strato di poliossimetilene termoplastico per facilitare la rotazione e prevenire eventuali graffi sul secondo schermo. Per soddisfare le aspettative dei consumatori sui servizi 5G, LG WING è dotato di Qualcomm® Snapdragon™ 765G 5G Mobile Platform in grado di garantire le migliori prestazioni in termini di intelligenza artificiale, connettività 5G, funzionalità multi-camera intelligente, e contenimento dei consumi.

