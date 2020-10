Leggi su habitami

, promosso da, dà accesso alle informazioni per fare interventi di efficienza energetica attraverso tecnologie innovative certificate con l'utilizzo di fonti rinnovabili effettuando così, quale intervento trainante, il passaggio delle 2 classi energetiche e in conseguenza consente di poter eseguire lavori di isolamento utilizzando il massimo dei benefici fiscali messi in campo con l'