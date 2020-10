Tempesta d'amore, anticipazioni spoiler dal 2 all'8 novembre

Gli spoiler delle nuove trame raccontano che Robert, nonostante il gran colpo subito , apparirà sempre forte e determinato a lottare per il bene della famiglia. Eva ed Emilio sono le persone più importanti per lui, ma questa volta Robert intende continuare la sua "battaglia" solo a condizioni ben precise.





Ma la svolta di questi nuovi episodi della soap opera tedesca arriverà quando Robert svanirà nel nulla, facendogli perdere le tracce. Quest'uomo renderà Eva molto preoccupata e lei crederà di averlo perso per sempre. La donna, infatti, temerà che questa scomparsa sia legata alla scelta di Robert di lasciarla definitivamente e quindi di voltare pagina.

Nel frattempo, Linda si rende conto che le cure mediche e la gestione del bar di Dirk sono diventate troppo per lei. Così decide di chiedere aiuto a Steffen: vuole che si prenda cura del suo ex marito. Steffen, anche se a malincuore, alla fine sarà d'accordo ma ci sarà uno strano episodio che riporta strani ricordi. Attenzione a Michael che tenterà con ogni mezzo di convincere Natascha a non partire.

Tuttavia, nonostante il suo lavoro convincente, la ragazza continuerà per la sua strada. E così i suoi amici decideranno di organizzare una festa a sorpresa per salutarsi. E così Eva andrà a cercarla, disperata, sperando che l'uomo possa tornare da lei ancora una volta. Ma sarà davvero così? Cosa è successo a Robert e perché è scomparso. E sarà la sera stessa, subito dopo la festa, che, tornata al Furstenhof, Natascha confessa ad Eva di avere molti dubbi e perplessità sulla decisione presa.

Infine Tim, ancora una volta, sarà in grado di aggirare la trappola di Nadja che tuttavia, non vorrà arrendersi e quindi informerà Christoph dei suoi sospetti. All'inizio l'uomo crederà che non abbiano senso e che siano infondati, ma poi noterà un tatuaggio sulla schiena di Boris che lo lascerà particolarmente perplesso.