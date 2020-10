Kaspersky partecipa all’evento Cultura e innovazione

Evento organizzato da Giffoni Innovation Hub verso un modello culturale e sostenibile

il 22 ottobre Kaspersky sarà tra i protagonisti dell’incontro organizzato da Giffoni Innovation Hub che ha come titolo “Cultura e innovazione, verso un modello culturale e sostenibile”. All’evento parteciperanno i rappresentanti di aziende e istituzioni per discutere di come l’innovazione tecnologica sia fondamentale per la valorizzazione del patrimonio culturale del nostro Paese.

In questa occasione, Kaspersky, oltre a parlare di sicurezza informatica come motore per godere appieno dei vantaggi della tecnologia, presenterà un’importante partnership con la Archeological Society di Atene (ASA) e il progetto Akrotiri. Dal 2015, l’azienda, finanzia la conservazione e il restauro dei resti dell’insediamento storico cicladico/minoico di Akrotiri e supporta la digitalizzazione delle informazioni sul sito archeologico a beneficio delle nuove generazioni.

E’ possibile assistere all’evento sul sito www.giffonilive

