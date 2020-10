Red Dead Online: Halloween Pass, Dead of Night e Pantere Leggendarie

All Hallow’s Eve è all’orizzonte e il mondo di Red Dead Online ha preso una piega inquietante con il nuovissimo Dead of Night Mode, un duo mortale di nuovi Legendary Panthers e un Halloween Pass completo a tema Gothic Décor per tutti i Moonshine Bar. Seguirà molto altro durante la settimana.

Ulteriori dettagli includono:

– Nuova modalità Dead of Night: quattro squadre competono per ottenere il maggior numero di punti eliminando i Dead

– Nuove Pantere leggendarie avvistate nelle paludi locali: la Leggendaria Pantera Notturna è stata avvistata al tramonto a sud di Bolger Glade, mentre la Pantera Fantasma albina è stata vista cacciare i cervi nella zona della palude Bluewater Marsh

– Nuovo pass di Halloween: un upgrade a tempo limitato acquistabile con 20 ranghi di ricompense che includono un tema Gothic Décor per il Moonshine Bar del giocatore, filtri per la fotocamera avanzata, abbigliamento a tema per giocatori e cavalli, emotes, variazioni di armi, bandiere del campo e sfondi di Photo Studio

– Tutti i viaggi veloci sono gratuiti questa settimana

– Nuovi set di indumenti sbloccabili: portando le pelli della Leggendaria Pantera Notturna e della Leggendaria Pantera Fantasma albina al negozio di Gus

– Nuovi studi sul vitalismo, Premi aggiuntivi e Sconti

– Nuovi vantaggi nel gioco d’azzardo: i giocatori che si connettono al Prime Gaming riceveranno un Bandolier singolo gratuito, più offerte per il 50% di sconto su un Double Bandolier, 50% sul Deluxe Campfire e 30% sul Improved Bow

– Vantaggi Prime Gaming: un cappotto Katata gratuito, 6.000 XP Naturalist, un Campo Selvaggio gratuito e 5 Feromoni Leggendari per i giocatori che collegano il loro account del Social Club con Prime Gaming.

IL PASS DI HALLOWEEN PORTA DOLCETTI E SCHERZETTI IN RED DEAD ONLINE

Ricevi il terribile Machete Zavala, nuove maschere per cavalli, decorazioni per il Saloon del Distillatore e altro ancora.

Un vento freddo ti è entrato nelle ossa e senti degli ululati terribili in lontananza, vero? La paura fa 90 in Red Dead Online con il primo Pass di Halloween. Nel frattempo, il Wheeler, Rawson & Co. Club ricompensa tutti i giocatori con omaggi a tema gratuiti.

Il Pass di Halloween, disponibile a tempo limitato fino al 16 novembre, offre ricompense macabre per 20 ranghi. Include:

Lo spaventoso Machete Zavala

La terribile Maschera da bisonte insanguinata e la Machera da ariete dipinta per il suo cavallo

Sfondi lugubri per lo studio fotografico come il Cimitero e la Casa abbandonata

Decorazioni gotiche per il Saloon del distillatore

Benda per occhi da forca

Ancora più ricompense per tutti i giocatori, come la Maschera da cervo maschio fantasma e il Filtro noir per la Macchina fotografica avanzata, grazie all’abbonamento automatico e gratuito al Wheeler, Rawson & Co. Club.

Tutte le ricompense del Pass di Halloween, fino al tuo rango attuale del Pass, si sbloccheranno automaticamente quando lo acquisterai tramite il catalogo Wheeler, Rawson & Co. o tramite il menu Progressi. Tutto ciò che sbloccherai con il Pass di Halloween da oggi al 16 novembre resterà di tua proprietà anche dopo la sua scadenza.

Per maggiori dettagli sul Pass di Halloween e sulle ricompense del Club Wheeler, Rawson & Co. consulta il sito web di Red Dead Online.

Visita il sito del Supporto di Rockstar per dettagli e limitazioni.



