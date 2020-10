Stagione 6 di Warzone e Modern Warfare | The Haunting of Verdansk

Due famosi cattivi del grande schermo rendono unico un evento di Halloween di grande successo ricco di nuove armi, nuove modalità e un sistema di ricompensa “dolcetto o scherzetto” per gli Operatori sufficientemente coraggiosi da reggere la paura per guadagnarsi delle spaventose ricompense.

Con l'avvicinarsi di Halloween, una squadra di Operatori atterra a Verdansk per quella che sembra essere una normale infiltrazione nella città...anche se ci sono state voci di corridoio su alcuni strani avvenimenti inspiegabili nelle aree remote della mappa. Gli Operatori sono stati informati di alcune segnalazioni riguardanti un serial killer che indossa la faccia della sua vittima. Ci sono alcune informazioni su strani suoni emanati da varie località all'interno della zona di guerra; e non da ultimo la risata lacerante e inquietante di una bambola da ventriloquo…Non passa molto tempo prima che si scateni l'inferno: uno dopo l’altro, la squadra viene brutalmente sconfitta fino a quando rimane un solo sopravvissuto, che dopo un confronto con la leggenda metropolitana di Verdansk, giura di tornare con il favore della notte e vendicare i suoi compagni di guerra.Ecco i nuovi contenuti della Stagione 6, che includono “The Haunting of Verdansk”.Per il primissimo Halloween di Warzone e Modern Warfare, gli universi di “SAW” e di “Non aprite quella porta” saranno inclusi in The Haunting of Verdansk, un evento a tempo limitato che si svolgerà dal 20 ottobre al 3 novembre.Questo evento a temaoffrirà il sistema di ricompensa “dolcetto o scherzetto", in cui speciali scatole di rifornimenti possono contenere progetti terrificanti o spaventosamente perfetti ed elementi di personalizzazione. Preparati per infiltrazioni diurne e notturne, in quanto le modalità selezionabili presentano una variante notturna di Verdansk che include una serie di terrificanti elementi a tema Halloween. Preferisci passare la notte a combattere sia i vivi che i morti? Allora preparati per Zombie Royale, un twist di non-morti su Battle Royale in cui gli Operatori morti usano poteri soprannaturali per banchettare con i vivi al fine di rientrare nei loro ranghi!Anche il Multiplayer di Modern Warfare entra nello spirito di Halloween con modalità ed effetti a tempo limitato, mentre il Negozio offre bundle che portano Leatherface, Faccia di Cuoio, e Billy il Pupazzo nel gioco. In altre parole, Warzone e Modern Warfare saranno il parco giochi del diavolo e nessun Operatore è al sicuro dagli spaventi nella notte di Halloween.Proprio all’inizio di The Haunting of Verdansk, i giocatori possono acquistare i bundle ispirati a “SAW” e a “Non aprite quella porta”.Preparati a indossare le vesti di Billy il Pupazzo nel bundle di SAW e prendi possesso della decisione di vita o di morte di un Operatore nemico. Insieme alla skin "Billy" per Morte, il bundle di SAW include l’equipaggiamento letale di Phlebotomozier, uno speciale coltello da lancio che perforerà i tuoi nemici all'impatto. E sì, ci sarà spargimento di sangue...se colpirai il bersaglio.Preferisci porre fine al gioco del tuo nemico con un fuoco tracciante rosso sangue? Questo bundle include due modelli di armi a tema SAW, un fucile d'assalto e un fucile a pompa, oltre a una skin per i camion Cargo, un charm per il triciclo e altri quattro elementi di personalizzazione.Il bundle di “Non aprite quella porta” presenta l'iconico assassino impazzito Leatherface, Faccia di Cuoio. L'eredità di questo maniaco cannibale, il cui folle e macabro regno del terrore nel 1974 era diverso da qualsiasi cosa mai vista prima, è destinata a vivere attraverso la skin “Leatherface” per Velikan, così come il progetto LMG “Cimelio di famiglia”, completo di un esclusivo accessorio che consente all’Operatore di impugnare l'arma come una motosega. Man mano che i giocatori vengono reintrodotti alla malizia di Leatherface, potrebbe persino apparire, a chi ha un occhio attento, un indizio su cosa sia successo al famigerato assassino.Questo bundle include anche il progetto corpo a corpo “C’è nessuno in casa?” che trasforma questa arma secondaria in un martello (con un rompiossa su un lato e un batticarne sull'altro, comunemente usato dai macellai), che alcuni autostoppisti sostengono sia “il modo migliore” per macellare il bestiame, oltre a un'arma del progetto SMG, un clacson del veicolo e cinque oggetti aggiuntivi a tema “Non aprite quella porta”.Lo spirito di Halloween si avverte anche nel MultiplayerRompi le zucche e preparati per lo spargimento di sangue; è ufficialmente Halloween nel Multiplayer di Modern Warfare.Da Scontro a Guerra Terrestre e tutto ciò che c’è nel mezzo, preparati a vedere la testa di qualsiasi Operatore trasformarsi in una zucca di Halloween intagliata dopo aver raggiunto tre uccisioni in una sola vita. Questa testa di zucca prenderà fuoco se quell'Operatore raggiungerà dieci uccisioni in una sola vita, uno spettacolo intimidatorio insieme a uno specialista bonus o a una Killstreak.Non pensare a questo come ad un’estetica spettrale aggiuntiva; questi indicatori possono aiutarti ad individuare gli Operatori che devono essere sconfitti prima che continuino la loro serie di uccisioni, specialmente se stanno illuminando la lobby sia con la loro testa di zucca fiammeggiante che con le loro prestazioni nel gioco.Ci sono anche alcuni cambiamenti spettrali in specifiche modalità di gioco; preparati a spaventapasseri sui punti di Dominio al posto delle bandiere, teschi al posto delle targhette in Kill Confirmed e altri elementi visivi a tema Halloween.