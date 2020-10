Ginevra Lamborghini su musica, famiglia, pregiudizio ed Elettra: Non sono la ragazza viziata che vive nel lusso”

In un'intervista video a Fanpage, Ginevra Lamborghini, secondogenita della famiglia e nipote di Ferruccio Lamborghini, nonché imprenditrice che ha aperto l'azienda di famiglia al mondo femminile, parla del suo progetto musicale parallelo che si è concretizzato nel primo singolo “Scorzese”, raccontando della ricerca della propria identità creativa e di come riesca a conciliare la carriera artistica con il lavoro in azienda.

"Mi sento una creativa - spiega Ginevra Lamborghini a Fanpage.it - Sono cresciuta in un contesto dove, appunto, era ricco il pregiudizio, ovunque, sempre. Il continuo essere messa sotto mira, come sei la figlia di, mi ha portato a dire ‘Questa sono io'. Ad oggi non ti so rispondere alla domanda su chi sono veramente, però so chi non sono, e non sono la ragazza viziata, che ha tutto e che vive in un mondo di lussi estremi. Sono Ginevra che ha sempre dimostrato di essere una ragazza normale, con le proprie passioni che sono simili a quelle di tanti altri ragazzi".

"Mio papà ha sempre voluto che mettessi le zampe in ufficio in azienda fin da subito. Io ero ben contenta, ma allo stesso tempo mi sentivo che non era ancora il tempo, non ero abbastanza matura avevo voglia di emergere in quanto Ginevra, non Ginevra figlia di. [...] - racconta - Adesso sono direttrice creativa delle collezioni donna del marchio: noi siamo un brand che si è sempre occupato dell'universo maschile, che prende ispirazione dal nostro heritage, quindi la meccanica, il design delle automobili, però non ci siamo mai dedicati alla parte femminili e quindi ad oggi io mi occupo di quello".

Sugli artisti che l'hanno maggiormente influenzata, Ginevra spiega "Assorbo un po' di tutto: ho passato metà della mia adolescenza ad ascoltare Nina Simone, Aretha Franklyn e soprattutto Etta James, ma perché è con quello che ho imparato ad aprire la mia voce, è da lì che ho avuto voglia di urlare [...]. Ho assorbito tantissime altre influenze, un po' di elettronica, adoro Four Tet, Burial".

Sul legame con Elettra Lamborghini, precisa "C'è chi pensa che siamo molto legate, in realtà abbiamo due caratteri molto diversi, abbiamo fatto due percorsi completamente opposti. Se la domanda è: la carriera di Elettra ti è servita per emergere? Ti dico di no, ma con tutto il rispetto per la sua carriera, veniamo da due mondi separati, io vengo da Venere e lei da Marte - e aggiunge - però le voglio bene, le auguro il meglio per la sua carriera è bravissima in quello che fa".

"Questo è un po' il tipo di donna che voglio raccontare, una donna sicura di sé che non si fa mettere i piedi in testa da nessuno, e che con molta eleganza e sensualità fa valere le sue parole", conclude l'artista.