Luis Angel Salazar : muore in Messico il wrestler Principe Aereo

Il 26enne wrestler Prince Aereo è morto. Il giovane lottatore messicano stava era sul ring quando improvvisamente è crollato sul tappeto e non si è più ripreso. L'atleta aveva ricevuto due colpi con una mano aperta sul petto prima di sentirsi male. Secondo quanto riportato da PW Insider, per i medici, i due colpi non sarebbero stati la causa diretta della morte in quanto l'avversario li avrebbe dati in maniera dolce. Inoltre, sarebbe trascorso troppo poco tempo tra il momento delle percosse al petto e il crollo del principe Aereo, facendo cadere ogni ipotesi di associazione tra le percosse e la malore.

Una delle principali cause di morte era stata individuata nell'arresto cardiaco, ma Lucha Blog ha rivelato la causa ufficiale della morte di Luis Angel Salazar : “Mas Lucha dichiara che il rapporto ufficiale dei medici riporta la causa del decesso in una rottura dell’arteria cerebrale media, non un arresto cardiaco.”