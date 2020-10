Quanto è importante un codice di condotta nella progettazione di slot machine online e casinò games?

Il gioco d’azzardo, come è noto, è il grande passatempo per italiani e uomini e donne in generale in tutto il mondo. In ogni ambito, è la forma di divertimento più apprezzata e diffusa. Il betting, ovviamente, ma non solo. A comandare perennemente slot machine ai casinò online.



Proprio il segmento online del gaming negli ultimi anni ha visto aumentare a dismisura gli appassionati: il numero di giocatori online si sta avvicinando a quello dei giocatori tradizionali.

In totale, sono 31.4 i miliardi di euro puntati sul gioco virtuale: una cifra abnorme rispetto ai 9.2 delle lotterie e degli 8 che registra il lotto. Le slot machine online, il vero fiore all’occhiello delle virtual room dei casinò, la fanno da padrona. A conferma che gli italiani prediligono questo canale, e che continuano a giocare pure tanto. Un dato che è estendibile con tutta tranquillità al mondo. Anche per questo, più di tutto, la filiera del gaming ha assorbito e attutito i colpi del lockdown e più in generale del Covid-19.



Ad oggi, il settore delle slot machine online continua ad espandersi. E con la chiusura dei luoghi del gioco fisico, i dati sono schizzati all’impazzata pur non registrando clamorosi aumenti di fatturato. Nonostante ciò la clientela è in crescita, così come la spesa degli utenti. E non manca l’attenzione riservata al settore: per molti specialisti di ambito medico l’accessibilità sfrenata al mondo del gambling può essere un pericolo per la salute dei giocatori. Da qui la necessità di dotarsi di una regolamentazione rigida che possa tutelare la salute psicofisica del consumatore senza perdere di vista l’obiettivo fondamentale del gioco: l’aspetto ludico.



L’esempio, in questo senso, arriva direttamente dalla patria del betting: il Regno Unito, che da sempre intrattiene rapporti di stretta vicinanza col mondo del gioco, ha mosso concreti passi in avanti. Le nuove misure del Governo prevedono infatti un codice comportamentale adottato da tutti gli operatori nella progettazione di giochi. Anzitutto la velocità di gioco andrà rallentata, alcune funzionalità bloccate. Si è deciso di dire addio alla modalità “turbo” nei giochi. E la nuova velocità minima inclusa nel nuovo codice prevede inoltre un ciclo di gioco di 2,5 secondi. L’industria del gambling cambierà l’etichettatura dei giochi.



A questo proposito il British Gaming Council (BGC), ha lavorato con accademici ed esperti del settore alla ricerca dei danni maggiori legati al gambling. L’obiettivo, chiaro, è quello di identificare i design più sicuri per evitare di condurre il giocatore verso la dipendenza. Michael Dugher, numero uno del BGC, ha parlato di revisione nel mondo dei giochi.



Regolamentare, dunque, per combattere il gioco illegale, il nemico pubblico numero uno e storicamente il primo da abbattere per la tutela del gioco legale e, soprattutto, del consumatore.