Lewis Hamilton scelto come brand ambassador di LG signature

LG Electronics annuncia che Lewis Hamilton, sei volte campione mondiale di Formula 1, è stato scelto come global ambassador per LG SIGNATURE, il brand premium dell’azienda.

Hamilton sarà protagonista della nuova campagna di comunicazione del brand: “L’arte ispira la tecnologia e la tecnologia completa l’arte”.

All’interno della campagna, Hamilton racconterà le proprie riflessioni su come condurre una vita elegante e sofisticata, ciò che lo motiva a essere il migliore nel suo campo e come LG SIGNATURE sposi il suo stile di vita. La collaborazione celebra l’eleganza e la gioia di vivere una buona vita: Hamilton e LG SIGNATURE dimostrano che essere al primo posto è frutto di duro lavoro e impegno.

Come persona di talento e attento ai dettagli e al design, Hamilton è un simbolo di abilità, stile e precisione. Hamilton, in qualità di Performance Endorser di LG SIGNATURE, fa emergere l’impareggiabile performance del brand premium di LG.

“LG SIGNATURE è un brand che si impegna per essere il migliore in ogni cosa: questo è ciò che mi ha colpito da subito,” ha detto Hamilton, “Le sue soluzioni abitative combinano perfettamente tecnologie avanzate e un design elegante per raggiungere il massimo delle performance, senza accontentarsi del secondo posto.”

“Instancabile nella ricerca della perfezione in ogni cosa, Lewis Hamilton è l’incarnazione di ciò che LG SIGNATURE rappresenta,” ha detto Kim Jin-hong, head of LG’s Global Marketing Center. “Influente sia nello sport che nell’ambito fashion, Lewis è una figura d’ispirazione, che esprime talento e tecnologia. Siamo molto orgogliosi di averlo scelto come brand ambassador.”

LG SIGNATURE offre una ricca gamma di prodotti, che include i TV OLED 8K da 88’’e 77’’, la cantinetta per vini, il frigorifero InstaView Door-in-Door™, la lavatrice TWINWash™ e molto altro. Ognuno dei prodotti innovativi del brand è caratterizzato da una qualità senza compromessi e da un’attenzione particolare all’essenziale.

