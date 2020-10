Ministro Azzolina : più di 80.000 euro di aumento di stipendio in 3 anni

Scorrendo le dichiarazioni dei redditi per i tre anni in questione, compreso l'ultima dell'anno in corso recentemente pubblicato online, si scopre che la deputata cinque stelle Lucia Azzolina, attuale ministro della scuola Conte bis, è quasi triplicata.

Ma a "vincere" è il "collega", anche lui M5S, Luigi Di Maio, con i 98.000 471 euro incassati nel 2020, ovvero la stessa cifra dell'anno precedente. Un altro grillino, il ministro delle Politiche giovanili e dello sport, Vincenzo Spadafora, è passato da 85.000 920 nel 2018 a 84.000 340 euro nel 2019 per arrivare a 97.000 223 quest'anno.

Al contrario il Guardasigilli dei 5 Stelle, deputato Alfonso Bonafede, ha guadagnato sempre meno, come dimostra la base imponibile degli ultimi tre anni: 158mila 982 euro nel 2018, 153mila 832 euro in 2019 e 93mila 436,80 euro nel 2020. Anche il senatore Stefano Patuanelli, Ministro dello Sviluppo Economico, è passato da 46mila 339 euro nel 2018 a 63mila 965 nel 2019, mentre il capo del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali , la senatrice Nunzia Catalfo, ha guadagnato 101mila 797 euro nel 2018 e 115mila 290 euro lo scorso anno.