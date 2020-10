Guarda nuovi filmati di Cyberpunk 2077 sui veicoli, stile e altro

Guarda i nuovi filmati di Cyberpunk 2077, contenenti veicoli, stile e tanto altro!

Nel corso del quarto episodio del Night City Wire, CD PROJEKT RED ha svelato nuovi video di Cyberpunk 2077 che mostrano i veicoli, gli stili e la moda presenti nel gioco, insieme ad alcuni nuovi filmati dietro le quinte e a un riassunto del cosplayer contest ufficiale!

Video: https://youtu.be/6IMO0PaX7Yc



Il nuovo capitolo dell’evento online dedicato a Cyberpunk 2077 è iniziato con Veicoli del futuro – un’analisi approfondita dell’ampia varietà di auto, moto e altri mezzi di trasporto di Night City e oltre, incluso un primo sguardo a un mezzo davvero speciale che appartiene a una leggenda di Cyberpunk.

Video: https://youtu.be/2rV8-sf2UxA



Scaldando i motori a Night City invece, mostra il team di sviluppo mentre registra l’audio dei veicoli del gioco, per renderli ancora più credibili e realistici. In Arch Motorcycle con Keanu Reeves e Gard Hollinger, entrambi i fondatori dell’azienda produttrice di motociclette raccontano i dettagli della loro collaborazione con CD PROJEKT RED per Cyberpunk 2077.

Video: https://youtu.be/SM-7tygacE8



2077 con stile è tutto dedicato ai look, agli stili e alla moda della più pericolosa megalopoli del 2077 e dei suoi abitanti: siano essi famosi, ignobili e tutto quello che c’è nel mezzo.

Video: https://youtu.be/YlyDJVYqfpA



Nell’episodio del Night City Wire è stato anche mostrato per la prima volta un nuovo teaser in CGI – The Diner – che mostra ai giocatori che cosa ci vuole per dominare il mondo in questo oscuro futuro. Ultimo ma non meno importante, durante il momento pre-show, è stato mandato in onda un filmato del gran finale del cosplay contest ufficiale di Cyberpunk 2077, in cui i finalisti hanno presentato le loro creazioni ed è stato decretato il vincitore.

