Il racconto di Massimiliano Ossini: Ho avuto il covid, è una cosa seria!

Il conduttore televisivo Massimiliano Ossini al Corriere della sera racconta la sua brutta esperienza con il virus : "Ho avuto il covid, è una cosa seria. I negazionisti sono come i terrapiattisti. I primi tre giorni sono stati duri con dei forti dolori muscolari in tutto il corpo”. Il 41enne ha scoperto di essere positivo il 4 settembre, ma non la ha raccontato pubblicamente per non “spettacolarizzare” la sua malattia.

I sintoni : “Abbiamo chiesto al nostro medico di famiglia di poter fare un tampone in laboratorio in quanto il giorno dopo saremmo dovuti partire per accompagnare nostra figlia che studia all’estero. Avevo mal di testa e grande spossatezza; ero stranamente stanco, anche il pomeriggio precedente. Mia moglie, al risveglio aveva i miei stessi sintomi ma anche del mal di gola. L’unico evento, per altro lavorativo, a cui ho partecipato è stato quello del 20 agosto a Cortina”.

Non sa chi possa averlo contagiato :“Gli ultimi giorni di vacanza li abbiamo trascorsi in casa tutti insieme, con i miei tre figli, i miei due nipoti, le mie cognate ed i miei suoceri. È difficile individuarne l’origine, vista l’attenzione collettiva. I primi tre giorni sono stati duri con dei forti dolori muscolari in tutto il corpo ed i giorni a seguire il riposo era necessario per poi intraprendere il percorso di guarigione. Oggi ne parlo con lo scopo di poter sottolineare quanto il Covid-19 sia una cosa seria e che bisogna rispettare a prescindere tutte le regole e indicazioni che lo Stato e il Ministero della Salute ci comunica quotidianamente. La preoccupazione era tutta rivolta ai genitori di mia moglie, non più giovanissimi ma fortunatamente anche loro ne sono usciti illesi”.

Sui negazionisti :“Penso che siano paragonabili a coloro che sostengono che la terra non sia rotonda. Il Covid-19 esiste, si può discutere sulle sue origini o sulle misure di contenimento ma non di certo sulla sua esistenza. È una cosa seria, bisogna avere rispetto di tutte le vittime ma soprattutto dei medici che, giorno e notte, lavorano per noi”.