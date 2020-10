OPPO lancia A53, nuovo smartphone della serie A

Oggi OPPO lancia in Italia l’ultimo OPPO A53, il nuovo smartphone della sua serie A. Progettato per offrire prestazioni più veloci e fluide, A53 fornisce agli utenti performance rapide ed esperienze di intrattenimento immersive.

Vantando una velocissima frequenza di aggiornamento a 90Hz, OPPO A53 offre un’esperienza visiva coinvolgente e fluida grazie al Neo-Display a 90Hz che presenta un display a 90Hz con frequenza di aggiornamento e una tecnologia che rivaleggia con i telefoni di punta.

L’A53 Iridescent Wave Design con curvatura 3D ha un corpo curvo integrato che è anche dotato di una batteria da 5000mAh e della ricarica veloce da 18W per mantenere il telefono in funzione più a lungo; l’ultimo processore octa-core Qualcomm e la prima RAM+ Memory Optimization di OPPO per offrire una prestazione veloce a 360 gradi.

“In linea con la promessa della serie A di OPPO, A53 continua ad offrire una tecnologia forte che introduce un’esperienza mobile veloce e fluida per i nostri utenti, in uno smartphone accessibile in particolare a chi ha uno stile di vita dinamico”, ha dichiarato Li Ming General Manager di OPPO Italia AED. “Il Neo-Display a 90Hz di A53 offre una funzionalità che si trova sugli smartphone di punta, ma garantisce comunque una potenza di lunga durata, una performance più veloce e un’esperienza utente migliorata che si adatta alle esigenze quotidiane di intrattenimento e comunicazione”.

Massima potenza e prestazioni rapide

Alimentato da una batteria da 5000mAh, A53 è dotato di un’elevata capacità della batteria che può farvi arrivare fino a sera con una sola carica. In abbinamento con la ricarica veloce da 18W, potrete godervi la giornata senza preoccuparvi di rimanere senza batteria. E se si tratta di garantire che il telefono sia alimentato durante le emergenze o mentre si dorme, la modalità Super Power Saving Mode di OPPO A53 può prolungare la durata della batteria anche se questa è appena al 5%, attraverso una strategia di risparmio energetico, con un consumo del 2% della batteria durante lo standby a riposo, dandovi fino a 8 ore di standby durante la notte.

Per garantire una prestazione veloce, A53 viene fornito con il processore Qualcomm Snapdragon octa-core 460, che è tra il primo lotto di SoC octa-core annunciato nel 2020 e offre una prestazione mobile impressionante, eccezionale nella sua classe per velocità ed efficienza. A53 dispone anche di 4GB di RAM LPDDR4x e 64GB di storage basato su UFS 2.1.

Oltre al suo potente hardware, OPPO A53 è dotato della prima RAM+ Memory Optimization di OPPO, un algoritmo anti-lagging leader nel settore industriale che viene introdotto per la prima volta su A53. Funziona ottimizzando l’algoritmo per espandere la memoria cache sulla RAM di A53. Di conseguenza, questo può facilitare un funzionamento più fluido del sistema e velocizzare notevolmente il tempo necessario per aprire un’applicazione. Aumenta inoltre in modo significativo la velocità di esecuzione di A53 a livello di software, anche dopo un uso prolungato e anche dopo l’apertura e l’utilizzo continuo delle applicazioni.

Provare la velocità attraverso un’esperienza di intrattenimento fluida e coinvolgente

OPPO A53 vanta un Neo-Display a 90Hz che supporta la frequenza di aggiornamento del display a 90Hz e la frequenza di campionamento touch fino a 120Hz per un’esperienza di visualizzazione più fluida e reattiva, il che significa un’animazione più fluida con meno attrito quando si scorrono il proprio album fotografico, il browser Internet o i propri social media preferiti.

Il grande schermo di A53 da 6,5 pollici HD+, è accentuato da un design a foro singolo che non solo massimizza l’estetica dello schermo, ma offre anche una protezione per gli occhi. Questo significa che potrete comodamente utilizzare A53 sotto il sole, anche in condizioni di estrema luminosità. Infatti, con AI Brightness lo schermo regola automaticamente la retroilluminazione di A53 in base a come apprende le preferenze di luminosità dell’utente.

Per perfezionare ulteriormente la vostra esperienza di intrattenimento mobile, A53 è dotato di una coppia di Super Dual Speakers, che in combinazione con Dirac 2.0 – la tecnologia di correzione digitale del suono all’avanguardia- offre un effetto acustico superiore sia durante il gioco, l’ascolto della musica o la visione di un film.

Sentire la velocità grazie ad un design eccezionale e confortevole

Progettato in modo ergonomico per stare in una mano e offrire una comoda impugnatura, A53 è riuscito a inserire una batteria da ben 5000mAh in un sottile involucro da 8,34 mm, assicurandovi nessuna fatica anche se si tiene in mano per ore.

Per un look ancora più raffinato e leggero, il 3D-curved Iridescent Wave Design, che utilizza un corpo curvo integrato, è incorniciato da un rivestimento metallico color argento, mentre gli anelli decorativi intorno alla fotocamera sono rivestiti sottovuoto per imitare l’argento. Per aumentare il suo look premium, A53 introduce nuove texture di incisione e placcatura che brillano con sfumature di colore iridescenti e sono disponibili in quattro diverse e vibranti opzioni di colore tra cui Fancy Blue, Mint Cream, Electric Black e Fairy White.

Inoltre, integrando il Back Fingerprint Sensor nella cover posteriore, A53 consente agli utenti di sbloccare i telefoni in modo semplice e intuitivo.

Provare la velocità grazie a ritratti eleganti in un solo tocco

Dotato di una fotocamera frontale da 16MP e di algoritmi di abbellimento intelligente, OPPO A53 consente di catturare con una chiarezza sorprendente l’aspetto naturale, indipendentemente dall’ambiente, dal tono della pelle o dalle condizioni di illuminazione.

Front Camera AI Beautification è una funzione che regola automaticamente il tono della pelle per farla apparire naturale e luminosa anche in un ambiente poco illuminato. È anche possibile aggiungere una vivace tonalità di colore alle labbra con Front Camera Smart Touch-up, o assottigliare e levigare il viso e la pelle con Front Camera Customized Beautification.

OPPO A53 è dotato anche di una fotocamera AI Triple Camera da 13MP sul retro del telefono, compresa una fotocamera principale da 13MP, una fotocamera da 2MP di profondità. Si può zoomare sui dettagli e fotografare gli oggetti fino a 4 cm attraverso la sua fotocamera macro da 2MP. L’AI Triple Camera è inoltre completata da una serie di eleganti funzioni, tra cui Portrait Bokeh, che cattura gli effetti bokeh naturali preservando i dettagli autentici della foto; Dazzle Color Mode ricostruisce i colori all’interno delle immagini per fotografie più vivide utilizzando una tecnologia avanzata di riconoscimento delle scene. Inoltre, avrete accesso a più di una dozzina di filtri eleganti per aggiungere un tocco di eleganza alle vostre fotografie e video.

Prova l’esperienza veloce con ColorOS 7.2, senza sforzo e in modo efficiente

OPPO A53 viene fornito con ColorOS 7.2 sin dall’inizio. Con ColorOS 7.2 potrete godere di un’esperienza utente veloce e fluida che aumenta l’efficienza del vostro quotidiano. Ad esempio, Music Party introduce un modo divertente per replicare il suono surround e vivacizzare qualsiasi festa collegando più telefoni alla stessa connessione LAN in modo sincrono. Oppure, se siete amanti della privacy, la modalità Multi-Utente mantiene i vostri dati personali al sicuro, consentendovi di impostare spazi indipendenti sul vostro telefono, dove è possibile salvare e bloccare i file sensibili con password. Per rendere più facile raggiungere le applicazioni sullo schermo con una sola mano, Icon Pull-Down Gesture rimpicciolisce le icone delle applicazioni sulla schermata iniziale in modo che tutte le applicazioni siano a portata di pollice. Al contrario, la modalità Simple può ingrandire le icone delle app e i font sulla schermata iniziale.

Disponibilità

OPPO A53 è disponibile a partire dal 15 ottobre in quattro colori: Fancy Blue, Mint Cream and Electric Black. Le opzioni per A53 includono 4 GB di RAM + 64 GB di memoria. Arriverà anche la variante OPPO A53s in 2 colorazioni Fancy Blue e Electric Black con 4GB di RAM e 128GB di memoria.

