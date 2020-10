Call of Duty: Mobile | L’anniversario del gioco

Call of Duty: Mobile celebra oggi il suo primo anniversario in grande stile con il lancio di una nuovissima stagione, eventi entusiasmanti e un nuovo spazio social in cui i giocatori possono incontrarsi.

Con oltre 300 milioni di download nel primo anno, Call of Duty: Mobile è passato da offrire 11 mappe ad averne 23, da 1 modalità Multiplayer a 27, e la mappa principale di Battle Royale è aumentata di dimensioni del 50% circa.

Il giorno del primo lancio, il gioco contava di circa 200 armi primarie e secondarie e da allora ha ampliato quel numero fino ad arrivare a 1.400 armi e, infine, offre anche 182 personaggi giocabili!

Call of Duty: Mobile Anniversary è disponibile ora sia su Android che su iOS e contiene la più grande offerta di contenuti di sempre:

Una nuova mappa Battle Royale – Alcatraz, dalla modalità Blackout di Call of Duty: Black Ops 4

Call of Duty: Black Ops 4 Un nuovo spazio social per i giocatori chiamato “The Club”. È un luogo in cui i giocatori possono trovarsi, socializzare con gli amici e giocare a vari minigiochi, tutto all’interno dell’esperienza di Call of Duty: Mobile

Oltre al Battle Pass mensile, ci sono ovviamente nuove mappe, oggetti e personaggi, oltre a un intero mese di eventi stagionali per coinvolgere i giocatori e offrire loro il divertimento

Leggi su insidethegame.home.blog