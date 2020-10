Bollettino Coronavirus del 14 ottobre: nuovi casi, decessi e guariti

L'epidemia covid non sta rallentando il suo corso in Italia, il nuovo Dpcm punta a porre fine a nuovi contagi, ma il tema cruciale, oltre alla sfrenata vita notturna, sono i trasporti. Pendolari e studenti congestionano treni ogni giorno, sono stati rimossi i pannelli distanziatori posti sui sedili, i sedili sono tutti occupati, tutti i giorni.

Immagini inquietanti arrivano dalle stazioni ferroviarie delle grandi città, come Milano, Roma e Napoli, ma nonostante questo il ministro Azzolina e il presidente del Consiglio Conte hanno respinto categoricamente la proposta delle Regioni, che volevano almeno il ritorno della formazione a distanza per studenti delle scuole superiori. Una richiesta di decongestionamento dei mezzi pubblici, che però non è stata accolta dal ministro, che difende con la spada il suo lavoro.

Ecco il bollettino del Ministero della Salute di oggi 14 ottobre: ??contagi : (attualmente positivo 365.467) - decessi: (totale 36.246 vittime) - Guariti: (totale 242.028).